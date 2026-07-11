மக்காசோள செயல்விளக்க திடல் மானியத்தில் இடுபொருள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:56 AM
ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் சிவகுமார் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
மக்காச்சோளம்,
உணவு பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுவதுடன், கோழி, கால்நடை தீவனம்
தயாரிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஈரோடு மாவட்டத்தில், 38,000
ஏக்கரில் மானாவாரி மற்றும் இறவை பயிராக சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.
இதை ஊக்குவிக்க தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் - மக்காசோளம் மற்றும்
தேசிய உணவு, ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு இயக்கம் திட்டத்தில்
ெஹக்டேருக்கு, 11,500 ரூபாய் மதிப்பில் மக்காசேள செயல் விளக்க திடல்
தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்ட பயனாளிகள் தேர்வு நடக்கிறது.
ஓராண்டுக்குள் பயன் பெற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு தரப்படாது. 2
ஆண்டுக்கு பின் பயன் பெறலாம். ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள் அந்தந்த வட்டார
வேளாண் விரிவாக்க மையங்களை அணுகலாம். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.