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மக்காசோள செயல்விளக்க திடல் மானியத்தில் இடுபொருள்

மக்காசோள செயல்விளக்க திடல் மானியத்தில் இடுபொருள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:56 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:56 AM

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ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் சிவகுமார் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

மக்காச்சோளம், உணவு பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுவதுடன், கோழி, கால்நடை தீவனம் தயாரிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஈரோடு மாவட்டத்தில், 38,000 ஏக்கரில் மானாவாரி மற்றும் இறவை பயிராக சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதை ஊக்குவிக்க தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் - மக்காசோளம் மற்றும் தேசிய உணவு, ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு இயக்கம் திட்டத்தில் ெஹக்டேருக்கு, 11,500 ரூபாய் மதிப்பில் மக்காசேள செயல் விளக்க திடல் தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்ட பயனாளிகள் தேர்வு நடக்கிறது. ஓராண்டுக்குள் பயன் பெற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு தரப்படாது. 2 ஆண்டுக்கு பின் பயன் பெறலாம். ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள் அந்தந்த வட்டார வேளாண் விரிவாக்க மையங்களை அணுகலாம். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

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