/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/திம்பம் மலைப்பாதையில் லாரியால் 'டிராபிக் ஜாம்'
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:57 AM
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சத்தியமங்கலம்:சத்தியமங்கலம் அடுத்த திம்பம் மலை பாதை 27கொண்டை ஊசி வளைவுகளை கொண்டது. நாள் தோறும் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்த
நிலையில் விருதுநகரிலிருந்து பால் பாக்கெட் கவர் ஏற்றிய ஒரு லாரி,
கர்நாடகா மாநிலம் சாம்ராஜ் நகருக்கு புறப்பட்டது. மடிக்கேரியை
சேர்ந்த முத்தாலி, 65, ஓட்டினார்.
சத்தியமங்கலம் அருகேயுள்ள
திம்பம் மலைப்பாதை ஒன்பதாவது கொண்டை ஊசி வளைவில் நேற்று காலை, 9:15
மணியளவில் சென்றபோது, ஆக்சில் கட்டாகி திரும்ப முடியாமல் நின்றது.
நடுரோட்டில் லாரி நின்றதால் பிற வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல்
போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. பழுது நீக்கிய பின், 12:00 மணிக்கு
லாரி புறப்பட்டு சென்றது. இதனால் மலைப்பாதையில், 3 மணி நேரம்
போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.