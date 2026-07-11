ஐகோர்ட்டில் உறுதியான தண்டனை பனியன் அதிபரை தேடும் போலீஸ்
ஐகோர்ட்டில் உறுதியான தண்டனை பனியன் அதிபரை தேடும் போலீஸ்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:58 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலை ஓட்டப்பாறையை
சேர்ந்தவர் ராஜேஷ்குமார், 46; இவரிடம் முகாசிபிடாரியூர் ஊராட்சி
1010 நெசவாளர் காலனி சதீஷ்குமார், 40; பனியன் கம்பெனி அதிபரான இவர்,
தனது தேவைக்காக, 2009ல், இரண்டு லட்சத்து 92 ஆயிரம் ரூபாய் கடனாக
பெற்றார்.
இதற்காக ராஜேஷ்குமாருக்கு வங்கி செக்
கொடுத்திருந்தார். சதீஷ்குமார் கொடுத்த செக்கை ராஜேஷ்குமார் வங்கியில்
செலுத்தியபோது பணமின்றி திரும்பியது. இதனால் சதீஷ்குமார் மீது
பெருந்துறை மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்டில் செக் மோசடி வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இதில், 2019ல் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. சதீஷ்குமார் முழு தொகையையும்
ராஜேஷ்குமாருக்கு செலுத்த வேண்டும். ஒரு வருட சிறை தண்டனையும்
விதிக்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்து சதீஷ்குமார் ஈரோடு மாவட்ட கோர்ட்டில்
அப்பீல் செய்தார். அங்கு பெருந்துறை கோர்ட்டின் தீர்ப்பையே உறுதி செய்து,
2024ல் உத்தரவு வழங்கியது. இதையும் எதிர்த்து சதீஷ்குமார் சென்னை
ஐகோர்ட்டில் அப்பீல் செய்தார். இதிலும் கீழ் கோர்ட் தீர்ப்பையே கடந்த
ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஐகோர்ட் உறுதி செய்தது. இந்த தீர்ப்பு வெளியான பிறகு
சதீஷ்குமார் தலைமறை
வானதால், பெருந்துறை மாஜிஸ்திரேட்
நீதிமன்றம் சதீஷ்குமாரை கைது செய்ய பிடிவாரண்ட்
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. சதீஷ்குமாரை சென்னிமலை போலீசார் தேடி
வருகின்றனர்.