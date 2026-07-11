விதை பரிசோதனை செய்ய யோசனை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:59 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
மாவட்டத்தில் ஆடிப்பட்டத்தில் சோளம், கம்பு என தானிய வகைகள், உளுந்து,
பாசிப்பயறு என பயிறு வகைகள், நிலக்கடலை, கத்தரி, தக்காளி, அவரை,
வெண்டை என காய்கறி பயிர்கள் அதிகம் பயிர் செய்யப்படுகிறது.
ஆடிப்பட்ட
விதைப்புக்கு முன் அதிக முளைப்பு திறன், அளவான ஈரப்பதம், பிற ரக கலப்பு
இன்றி, அதிக புறத்துாய்மை உள்ள, பூச்சி நோய் தாக்குதல் இன்றி உள்ள
விதையை, தர பரிசோதனை செய்து, உறுதி செய்ய வேண்டும். இதனால் மகசூல்
அதிகரித்து, வருவாய் உயரும்.
ஒவ்வொரு பயிருக்கும் குறைந்த பட்ச
முளைப்பு திறன், அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நெல்லுக்கு, 80
சதவீதம், வீரிய மக்காசோளம், 90, பயறு வகைகள், 75, நிலக்கடலை, 70,
பாகல், சுரை, பூசணி, வெண்டை என காய்கறி பயிருக்கு, 60 சதவீதம் என
குறைந்த பட்ச முளைப்பு திறன் தேவை. இதைவிட குறைவாக இருந்தால், அவை
தரக்குறைவான விதையாகும்.
விதையின் முளைப்பு திறன் நன்றாக இருக்க
விதையின் ஈரப்பதம், சேமிக்கும் காலம் முக்கியம். அறுவடை முடிந்து விதை
சேமிக்கும்போது நெல்லுக்கு, 13 சதவீதம், பயறு வகைகளுக்கு, 9,
பருத்தி, வெண்டைக்கு, 10, கத்தரி, மிளகாய்க்கு, 8 சதவீதம் ஈரப்பதம்
இருக்க வேண்டும்.
ஈரப்பதம் அதிகமானால், விதையில் நோய் தாக்குதல்
ஏற்பட்டு, விதைக்கு முடியாமல் போகும். ஈரப்பதம் குறைந்தால், முளைப்பு
திறன் குறையும். பகுப்பாய்வு முடிவு பெற்ற நாளில் இருந்து, அடுத்த, 9
மாதங்கள் வரை அந்த விதைக்கு காலாவதி நாள் நிர்ணயிக்கப்படும். காலாவதி
நாட்களுக்கு பின் அந்த விதையின் வீரியம் குறைந்து, முளைப்பு திறன்
குறையும்.
விவசாயிகள், விதை உற்பத்தியாளர்கள்,
விற்பனையாளர்கள், தங்களிடம் உள்ள விதை மாதிரி எடுத்து, விதைச்சான்று
மற்றும் உயிர்மச்சான்று இணைய தள முகவரியான, SPECS ல் பயிர், ரகம்,
குவியல் எண் குறிப்பிட்டு பதிவு செய்து, அதன் நகலை விதை மாதிரி
ஒன்றுக்கு, 80 ரூபாய் கட்டணத்துடன் நேரில் அல்லது தபால் மூலம்,
'வேளாண் அலுவலர், விதை பரிசோதனை நிலையம், விதைச்சான்றளிப்பு மற்றும்
உயிர்மச்சான்றளிப்பு வளாகம், பெருந்துறை சாலை,
பிச்சாண்டாம்பாளையம் அஞ்சல், ஈரோடு - 638 052' என்ற முகவரிக்கு
அனுப்பலாம்.