காற்று மாசை அளவிடும் கருவியை கூடுதலாக அமைக்க வலியுறுத்தல்
காற்று மாசை அளவிடும் கருவியை கூடுதலாக அமைக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:00 AM
பெருந்துறை:பெருந்துறையில்
சிப்காட் தொழில் நண்பன் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்தது. சிப்காட்
திட்ட அலுவலர் சுஜா பிரியதர்ஷினி தலைமை வகித்தார். பொதுமக்கள்
மற்றும் பெருந்துறை சிப்காட்டால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நலச்சங்க
நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
சிப்காட் வளாகத்தில் சட்ட விரோத, சமூக
விரோத நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த, 36 இடங்களில், 65 'சிசிடிவி'
கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு சிப்காட் அலுவலகம் அருகே கட்டுப்பாட்டு
அறை அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் இவை சரிவர இயங்குவதில்லை. பழைய
'சிசிடிவி' கேமராக்களுக்கு பதிலாக, புதிய நவீன 'சிசிடிவி' கேமரா
பொருத்த வேண்டும்.சிப்காட் தொழிற்சாலைகளால் காற்று மாசு
அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது காற்று மாசை அளவிடும் கருவி ஒன்று
மட்டுமே உள்ளது. காற்று மாசு விபரங்களை மக்கள் அறிந்து கொள்ள, இன்னும்
ஐந்து இடங்களில் இணைய வழி காற்று தர கண்காணிப்பு மையங்களை அமைக்க
வேண்டும் என கோரிக்கை விடப்பட்டது.