ஈரோடு சுமைப்பணியாளர்கள் கூலி உயர்வு கோரி 'ஸ்டிரைக்'
ஈரோடு சுமைப்பணியாளர்கள் கூலி உயர்வு கோரி 'ஸ்டிரைக்'
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:11 AM
ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்ட சுமைப்பணியாளர் சங்கம் - சி.ஐ.டி.யு.,
உட்பட ஏழு சங்கங்களை சேர்ந்த, 1,000க்கும் மேற்பட்ட
சுமைப்பணியாளர்கள் நேற்று முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த
போராட்டத்தை துவங்கினர். ஈரோடு பகுதியில் நுால், பீஸ் கட்டுகள்,
பேல், கெமிக்கல்ஸ் இறக்கி ஏற்றும் சுமைப்பணி தொழிலாளர்கள், 1,000
பேருக்கு மேல் உள்ளனர். இவர்கள் பல்வேறு சங்கங்களில்
உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். இவர்கள், 50 கிலோ எடை கொண்ட நுால் பை,
கோன், ஜவுளி பை இறக்கி, ஏற்ற தலா, 10 ரூபாய் கூலியாக பெறுகின்றனர்.
தவிர, 100 கிலோ பேல் உட்பட பிற ஜவுளி சார்ந்த பைகளை ஏற்றி, இறக்க தலா, 28
ரூபாய் கூலியாக பெறுகின்றனர்.
கூலி உயர்வு ஒப்பந்த காலம் முடிந்து,
16 மாதங்களாகியும் புதிய ஒப்பந்தம் பேச நிறுவனங்கள் முன்வர
மறுக்கின்றன. இதுபற்றி தாசில்தார், ஆர்.டி.ஓ., - கலெக்டர் வரை மனு
வழங்கியும் நடவடிக்கை இல்லை.
இதனால் நேற்று முதல் நகரில் டி.வி.எஸ்., வீதி, என்.எம்.எஸ்., காம்பவுண்ட், ஈஸ்வரன் கோவில் வீதிகள், மணிக்கூண்டு சாலைப்
பகுதி,
காந்திஜி சாலைப்பகுதி என அனைத்து பகுதியிலும் ஜவுளி, அதனை சார்ந்த
பொருட்களை ஏற்றி இறக்காமல் காலவரையற்ற போராட்டத்தில்
ஈடுபட்டுள்ளனர். சுமைப்பணி சங்கம் சி.ஐ.டி.யு., பொதுச் செயலர்
செந்தில்குமார், துணை தலைவர் பாப்பா கவுண்டர், சுப்பிரமணியன் உட்பட
பல்வேறு நிர்வாகிகள், சுமைப்பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.