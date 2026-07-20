இலவச விவசாய மின் இணைப்பு விண்ணப்பித்தோருக்கு அழைப்பு
இலவச விவசாய மின் இணைப்பு விண்ணப்பித்தோருக்கு அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:56 AM
ஈரோடு:ஈரோடு மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் சண்முகசுந்தரம், வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியதாவது:
ஈரோடு
மின்வாரிய தெற்கு கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட முள்ளாம்பரப்பு,
கஸ்பாபேட்டை, அவல்பூந்துறை, மொடக்குறிச்சி, எழுமாத்துார்,
எல்லக்கடை, சிவகிரி, அரச்சலுார், வடுகப்பட்டி, கஸ்துாரிபா கிராமம்,
கந்தசாமிபாளையம், முகாசிஅனுமன்பள்ளி, கணபதிபாளையம்,
தாமரைப்பாளையம், கொடுமுடி வரை உள்ள பகுதி விவசாயிகள், 2003 ஏப்., 1
முதல் 2013 மார்ச், 31 வரை விவசாய விண்ணப்பங்கள் சாதாரண வரிசையில்
இலவச மின் இணைப்பு வழங்க விண்ணப்பம் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இலவச
மின் இணைப்பு வழங்க, 2021 செப்., 20, 2021 அக்., 22, 2021 டிச., 31 ல்
தயார் நிலை பதிவு செய்ய அறிவிப்பு கடிதம் வழங்கப்பட்டன.
விண்ணப்பம்
செய்தவர்களில் சிலர் இறந்துவிட்டதாலும், சிலர் வெளியூர்
சென்றுவிட்டதாலும், இதர காரணங்களால் மேற்கண்ட தேதியிட்ட தயார் நிலை
அறிவிப்பு கடிதங்கள் பெற இயலவில்லை என தெரியவருகிறது.
அக்கடிதங்களின் ஐந்து ஆண்டு கால அவகாசம் வரும், செப்., - அக்., -
டிச., ல் முடிவடைய உள்ளது. தயார் நிலை அறிவிப்பு கடிதம்
கிடைக்கப்பெறாத விவசாய விண்ணப்பதாரர்கள், அதற்கான
அத்தாட்சியுடன், விண்ணப்பதாரர் இறந்திருந்தால் வாரிசுதாரர்கள்,
அதற்கான ஆவணங்களுடன் மின்வாரிய பிரிவு அலுவலகத்தை தொடர்பு
கொண்டு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
ஐந்து ஆண்டு கால அவகாசம்
முடிந்து பெறப்படும் மனுக்கள், பரிசீலனை செய்ய இயலாது. விவசாய
விண்ணப்பம் ரத்து செய்யப்படும். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.