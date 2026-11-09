கீழ்பவானி வாய்க்காலில் டிச.,15ல் நீர் திறக்க வலியுறுத்தல்
கீழ்பவானி வாய்க்காலில் டிச.,15ல் நீர் திறக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 08, 2026 05:57 AM
ஈரோடு:கீழ்பவானி
வாய்க்காலுக்கு (எல்.பி.பி.,) உட்பட்ட, 2.07 லட்சம் ஏக்கர் புன்செய்
பாசனத்துக்கு, டிச.,15ல் தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள்
வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
கீழ்பவானி வாய்க்கால் மூலம், 2.07 லட்சம்
ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறுகிறது. இதில் ஒரு லட்சத்து, 3,500 ஏக்கர்
பாசன பகுதி பயிருக்கு, 15 நாட்கள் உயிர் நீர் வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் புன்செய் பயிருக்காவது முறை வைத்து, டிச.,15ம் தேதி முதல்
தண்ணீர் விட விவசாயிகள் கோரிக்கையை முன் வைத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து தமிழக ஐக்கிய விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் சண்முகம் கூறியதாவது:
இந்தாண்டு கீழ்பவானி வாய்க்காலில் நெற்பயிர் விவசாயத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை. எனவே கீழ்
பவானி
வாய்க்கால் பாசனத்துக்கு உட்பட்ட 2 லட்சத்து 7 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள்
பாசனம் பெறும் வகையில் டிச.,15ல் புஞ்சை பயிருக்கு தண்ணீர் திறக்க
வேண்டும்.
தற்போது பெய்து வரும் மழையை பயன்படுத்தி விவசாயிகள்
தங்கள் நிலங்களை உழுது தயார் நிலையில் வைப்பர். கடலை, எள் உள்ளிட்ட
புஞ்சை பயிர்களை நடவு செய்வார். 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை நான்கு மாதம்
நீர் வினியோகிக்க வேண்டும். இதை முன்கூட்டியே அறிவிக்க வேண்டும்.
கீழ்பவானி வாய்க்காலுக்கு மட்டுமின்றி தடப்பள்ளி-அரக்கன் கோட்டை
வாய்க்காலுக்கும் கூட புஞ்சை பயிருக்கு தண்ணீர் கொடுக்கலாம். முறை
வைத்து அடுத்த மாதம் முதல் தண்ணீர் வினியோகித்தால் விவசாயிகள் பயன்
பெறுவர். இதுகுறித்து ஏற்கனவே தமிழக முதல்வர், கலெக்டருக்கு மனு
அளித்துள்ளேன். ஆனால் இதுவரை பதில் வரவில்லை. இவ்வாறு கூறினார்.