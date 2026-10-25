சந்தை வாய்ப்புக்காக பதிவு விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

ADDED : அக் 24, 2026 06:19 AM
ஈரோடு,:இயற்கை
விவசாயம் செய்பவர்கள், தங்களது விளை பொருட்களை சந்தைப்படுத்த
கூட்டுறவு சங்கம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுபற்றி ஈரோடு
கலெக்டர் கந்தசாமி கூறியதாவது:
இயற்கை விவசாயம் செய்பவர்களின்
விளைபொருட்களை சந்தைப்படுத்த வாய்ப்பில்லை என்ற பிரச்னை
தொடர்கிறது. இதை தீர்க்கும் வகையில் கூட்டுறவு துறையுடன் இணைந்து,
இயற்கை விவசாயிகளுக்காக கூட்டுறவு சங்கம் துவங்கப்படுகிறது.
இயற்கை விவசாயம் செய்வோர், 100 ரூபாய் செலுத்தி இதில் தங்களை பதிவு
செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இதன் மூலம், தாங்கள் விளைவித்த பொருட்களை
சந்தைப்படுத்தவும், வாய்ப்பை பெறவும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும்.
கூட்டுறவு மண்டல இணை பதிவாளர், வேளாண் இணை இயக்குனர் ஆகியோர் இவற்றை
ஒருங்கிணைப்பாளர்கள். இச்சங்கம் மூலம் இயற்கை விவசாயிகளுக்கு
பல்வேறு நலத்திட்டங்களும் கிடைக்கும். ஆர்வமுள்ள இயற்கை
விவசாயிகள், இச்சங்கத்தில் இணைந்து பயன் பெறலாம். இவ்வாறு கூறினார்.