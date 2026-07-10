மீன்பிடி தொழிலில் உள்ளோருக்கு முகாம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:43 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
மாவட்டத்தில் மீன் பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள மீனவர்கள், மீன்
விவசாயிகள், விற்பனையாளர், மீன் சார்ந்த தொழில் புரிவோர் 'பிரதம
மந்திரி மத்ஸ்ய கிசான் சம்ரிதி சா-போஜனா' குறித்த விழிப்புணர்வு,
மேம்படுத்தப்பட்ட சேவை வழங்க அவர்களது போன் எண், ஆதார் எண், பான்
கார்டு எண் விபரங்களை தேசிய மீன்பிடி டிஜிட்டல் தளத்தில்
(என்.எப்.டி.பி.,) பதிவு செய்ய வேண்டும். இப்பதிவு மூலம் உரிய
பதிவுச்சான்றிதழ் பெறப்படும். இதற்காக முகாம் ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
இன்று பி.மேட்டுப்பாளையம் மீன் விவசாயிகள்
உற்பத்தியாளர்கள் அமைப்பு அலுவலகம், 13ல் பெருந்துறை
ஒரத்துப்பாளையம் மாரியம்மன் கோவில் வளாகம் மற்றும் அந்தியூர் மீனவர்
மாரியம்மன் கோவில் வளாகம், 14ல் அந்தியூர் மீனவர் மாரியம்மன் கோவில்
வளாகம், 17 ல் ஊஞ்சலுார் மீன் விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர் அமைப்பு
அலுவலகம், நஞ்சை ஊத்துக்குளி மீன் விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர்
அலுவலகம், 21ல் பெரிய கொடிவேரி மீன் ஏலக்கூடம், ஈரோடு மாணிக்கம்
தியேட்டர் மீனவர் தெரு சமுதாய கூடம், கீழ்வாணி கருப்புசாமி கோவில்
வளாகம், பவானி மீன் வள ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் முகாம் நடக்க உள்ளது.
கூடுதல் விபரத்தை, 0424 2221912, 97896 60753 என்ற எண்ணில் அறியலாம்.