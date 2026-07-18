/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/நலவாரியத்தில் பதிவு செய்ய முகாம் ஏற்பாடு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:18 AM
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ஈரோடு:ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக சேரும் பொருட்டு, முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது.
இதன்படி
ஈரோடு மாவட்டத்தில் தாளவாடியில் இன்று, 25ல் சத்தியமங்கலம், ஆக.,
1ல் அந்தியூர், ஆக.,8ல் பவானி, மொடக்குறிச்சி, பெருந்துறை, கோபி,
ஆக., 16ல் பவானிசாகர் பகுதிக்காக சத்தியமங்கலம் தாலுகா
அலுவலகத்திலும், ஈரோடு தாலுகா அலுவலகத்திலும் காலை, 9:00 முதல்
மாலை, 5:00 மணி வரை நடக்க உள்ளது.
நலவாரிய அட்டை, ஜாதிச்சான்று,
ஆதார் அடையாள அட்டை, ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்களும் உரிய ஆவணங்களுடன்
முகாமில் விண்ணப்பித்து பயன் பெறலாம்.