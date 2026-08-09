/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ இளம்பெண்கள் திருமணம் இருவர் மீது வழக்குப்பதிவு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 AM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு:பவானி
காலிங்கராயன்பாளையத்தை சேர்ந்த கந்தசாமி மகன் மணிகண்டன், 25,
கூலி தொழிலாளி. பவானியை சேர்ந்த, 16 வயது இளம்பெண்ணை பெற்றோர்
சம்மதத்துடன் திருமணம் செய்துள்ளார். இதுகுறித்து குழந்தைகள்
நலக்குழு சார்பில், பவானி அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார்
அளிக்கப்பட்டது. விசாரித்த போலீசார் மணிகண்டன் மீது, குழந்தை திருமண
தடை சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
* சத்தியை அடுத்த
கொங்கர்பாளையத்தை சேர்ந்த, 18 வயதான கூலி தொழிலாளி, சத்தியை
சேர்ந்த, 17 வயது இளம்பெண்ணை பெற்றோர் சம்மதத்துடன் திருமணம்
செய்தார். குழந்தைகள் நலக்குழுவினர் புகாரின்படி, குழந்தை திருமண
தடை சட்டம் மற்றும் போக்சோ பிரிவுகளில், கூலி தொழிலாளி மீது, சத்தி
அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர்.