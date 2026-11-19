அரசு பள்ளி பெண் ஊழியர் வீட்டில் பணம், நகை திருட்டு
அரசு பள்ளி பெண் ஊழியர் வீட்டில் பணம், நகை திருட்டு
ADDED : நவ 18, 2026 06:55 AM
மொடக்குறிச்சி:மொடக்குறிச்சி
கோவிந்தநாயக்கன் பாளையம் ஏழுமலையான் அவென்யூவை சேர்ந்தவர்
ராமகிருஷ்ணன், 39; அரவக்குறிச்சியில் தனியார் காற்றாலை பாதுகாப்பு
அலுவலர். இவர் மனைவி மஞ்சுளா தேவி, 35. கருந்தேவன் பாளையம் அரசு
நடுநிலை பள்ளியில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் உயர் தொழில்நுட்ப
பயிற்றுனாக உள்ளா்.
மகளை பள்ளிக்கு நேற்று காலை வழக்கம் போல்
அனுப்பினார். ஆண் குழந்தையை அருகிலுள்ள தாய் வீட்டுக்கு அழைத்து
சென்று விட்டார். வீட்டு சாவியை குழந்தைகள் அணியும் ஷூவில் வைத்து விட்டு
பள்ளிக்கு சென்று விட்டார். மாலையில் வீடு திரும்பிய சாவியை எடுத்து
வீட்டை திறந்து சென்றார். ஜன்னல்கள் திறந்து கிடந்ததால்
சந்தேகமடைந்தார். படுக்கை அறைக்குள் சென்று பார்த்தபோது பீரோ
திறந்து கிடந்தது. பீரோவில் வைத்திருந்த ஒன்னே கால் பவுன் நகை, 12
ஆயிரம் ரூபாய், அரை கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் திருட்டு போனது
தெரியவந்தது. காவியா புகாரின்படி மொடக்குறிச்சி போலீசார்,
களவாணியை தேடி வருகின்றனர். காவியா சாவியை வைக்கும் இடத்தை
நோட்டமிட்ட யாரோ, திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பட்டப்பகலில் நடந்த
திருட்டு, அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.