ADDED : நவ 20, 2026 03:54 AM
சென்னிமலை:நசியனுார்,
வசந்தம் ராயல் கார்டன் பகுதியை சேர்ந்தவர் முனி செல்வம், 30. இவர்,
சென்னிமலை அடுத்த ஈங்கூர்- பெருந்துறை ரோட்டில், எல்லை மேடு
பகுதியில், மொபைல்போன் கடை நடத்தி வருகிறார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு
கடையை பூட்டிவிட்டு, முனி செல்வம் வீட்டிற்கு சென்றார். நேற்று காலை
கடையை திறந்து உள்ளே சென்றபோது, சிமென்ட் சீட் மேற்கூரை
உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். கடையில்
வைத்திருந்த ரூ.1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் இரு ஆண்ட்ராய்டு
மொபைல் திருட்டுப் போயிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து கடையில்
பொருத்தப்பட்டிருந்த, சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தார்.
அதில், நள்ளிரவு 20 வயது மதிக்கத்தக்க அடையாளம் தெரியாத ஒருவர்,
கடையின் மேற்கூரையை உடைத்து கயிறு கட்டி உள்ளே இறங்கி பணம் மற்றும்
மொபைல்போன்களை திருடிச் செல்லும் காட்சி பதிவாகியிருந்தது.
சென்னிமலை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.