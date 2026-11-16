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சென்னிமலை திருக்கல்யாண வைபவம் எதிர்ப்பால் பழைய இடத்துக்கே மாற்றம்
சென்னிமலை திருக்கல்யாண வைபவம் எதிர்ப்பால் பழைய இடத்துக்கே மாற்றம்
ADDED : நவ 15, 2026 06:22 AM
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சென்னிமலை:சென்னிமலை
சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், தற்போது கந்த சஷ்டி விழா நடந்து
வருகிறது.
பக்தர்களின் நலன் கருதி திருக்கல்யாண வைபவத்தை, மலை
அடிவாரத்தில் நடத்துவதாக கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது.
இதற்கு இந்து முன்னணி அமைப்பினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு,
இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுவதாக அறிவித்தனர். இதனால்
கோவில் நிர்வாகிகள், அறங்காவலர்கள், போலீசார் மற்றும் இந்து முன்னணி
நிர்வாகிகளிடையே, நேற்று மாலை பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. இதில்
பக்தர்கள் மற்றும் இந்து முன்னணியினரின் கோரிக்கையை ஏற்று, இடமாற்ற
முடிவை கைவிடுவதாக கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்தது. திருக்கல்யாண
வைபவம் வழக்கம்போல் சென்னிமலை கைலாசநாதர் கோவில் வளாகத்திலேயே
நடக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.