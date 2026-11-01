சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலில் சென்னிமலை வாலிபருக்கு பதவி
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலில் சென்னிமலை வாலிபருக்கு பதவி
ADDED : அக் 31, 2026 06:55 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலையை
அடுத்த வெட்டுகாட்டு புதுாரை சேர்ந்தவர் பிரபாகரன் தன்ராஜ்.
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ஐ.சி.சி.,) தகவல் தொடர்பு பிரிவு
தலைமை பொறுப்பை கூடுதலாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.
தற்போது ஐ.சி.சி.,
சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் வணிக மேம்பாட்டு துணைத்தலைவராக
பணியாற்றும் இவருக்கு, இந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த,
2025ல் ஐசிசி-யில் இணைந்தார். அதற்கு முன் ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில்,
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஸ்பான்சர்ஷிப் மற்றும்
மார்க்கெட்டிங் தலைவர், ஐ.பி.எல்., ஸ்பான்சர்ஷிப் மேலாண்மை மற்றும்
சர்வதேச விளையாட்டு நிகழ்வு மேலாண்மையில் முக்கிய பொறுப்புகளை
வகித்துள்ளார். சர்வதேச அளவில் உயர்ந்த பொறுப்பை ஏற்றுள்ள சென்னிமலை
மண்ணின் மைந்தருக்கு சென்னிமலையை சேர்ந்த பல்வேறு விளையாட்டு
வீரர்கள், விளையாட்டு சங்க நிர்வாகிகள் பாராட்டு, வாழ்த்துக்களை
தெரிவித்து வருகின்றனர்.