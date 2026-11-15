/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/குழந்தை இல்லாத ஏக்கம் இளம்பெண் விபரீத முடிவு
ADDED : நவ 14, 2026 06:33 AM
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அந்தியூர்:பர்கூர்மலையில்
உள்ள ஒந்தனை மாரியம்மன் கோவில் பின்புறம் வீதியை சேர்ந்த பத்ரன் மனைவி
திவ்யா, 23, கூலி தொழிலாளி.
திருமணமாகி நான்காண்டுகளான நிலையில் குழந்தை
இல்லை. இதனால் சில நாட்களாக திவ்யா மன உளைச்சலில் இருந்தார். தந்தை வீடான
ஆலசொப்பனிட்டிக்கு சென்றவர், நேற்று மதியம் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை
செய்து கொண்டார். பர்கூர் போலீசார் உடலை மீட்டு, அந்தியூர் அரசு
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.