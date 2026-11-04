/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/கல்லறை திருநாள் அனுசரித்த கிறிஸ்தவர்கள்
ADDED : நவ 03, 2026 05:56 AM
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ஈரோடு: கிறிஸ்தவ மக்கள் நவ.,2ம் தேதியை, கல்லறை திருநாளாக அனுசரித்து வருகின்றனர். இறந்துபோன முன்னோர்களின் ஆத்மா சாந்தியடையும் விதமாக அவர்களின் கல்லறைகளை, இந்த நாளில் அலங்கரித்து சிறப்பு பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுவது வழக்கம்.
இந்த நாளான நேற்று, ஈரோடு மணிக்கூண்டு அருகில் உள்ள கல்லறை தோட்டத்தில், கல்லறை திருநாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. ஈரோடு மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதி கிறிஸ்தவர்கள், தாய், தந்தை மற்றும் முன்னோர் கல்லறைகளை சுத்தம் செய்து மலர்களால் அலங்கரித்தனர். பன்னீர், ஜவ்வாது தெளித்து மெழுகுவர்த்தி, சாம்பிராணி, ஊதுவர்த்தி ஏற்றி அஞ்சலி செலுத்தினர். முன்னதாக கிறிஸ்தவ தேவாலய பங்கு தந்தைகள் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலி நடத்தப்பட்டது. பின் அனைத்து கல்லறைகளிலும் புனிதநீர் தெளிக்கப்பட்டது.