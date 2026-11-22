தேவாலய கோபுரம் புதுப்பிப்பு மங்கல படைப்பு திருவழிபாடு
தேவாலய கோபுரம் புதுப்பிப்பு மங்கல படைப்பு திருவழிபாடு
ADDED : நவ 21, 2026 04:22 AM
பெருந்துறை:தென்னிந்திய திருச்சபையின்,
ஈரோடு,- சேலம் திருமண்டலம் சார்பில், பெருந்துறை ஒன்றியம்,
எல்லீஸ்பேட்டையில் சி.எஸ்.ஐ., ஏசுநாதர் தேவாலயத்தில் கோபுரம்
புதுப்பிப்பு பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில், புதிய தேவாலய மங்கல படைப்பு
திருவழிபாடு நடைபெற்றது.
எல்லீஸ்பேட்டை சி.எஸ்.ஐ., போதக
சேகர ஆயர் எபினேசர் ஜெயக்குமார் தலைமை வகித்தார். பேராயர் விக்டர்ராஜூ
வரவேற்றார். புதுப்பிக்கப்பட்ட தேவாலயத்தை, ஈரோடு, -சேலம்
திருமண்டல பேராயர் விக்டர்ராஜ் சிறப்பு திருப்பலி நடத்தி, மக்களுக்கு
அர்ப்பணித்தார்.
முன்னதாக அவர், ஊர்வலமாக அழைத்து வரப்பட்டார்.
அவருடன் லாரா விக்டர்ராஜ், கோவை திருமண்டல பேராயர் பிரின்ஸ் கால்வின்,
ஜடா கால்வின் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இதில், பள்ளபாளையம் டவுன்
பஞ்., தலைவர் கோகிலா தங்கமுத்து, முன்னாள் டவுன் பஞ்., தலைவர்
தங்கமுத்து, கவுன்சிலர் சுஜாதா மெர்சி, பெண்கள் ஐக்கிய சங்கம் சார்பில்
ஷீலா எபினேசர், போதக சேகர செயலாளர் மில்டன் பிரபு, பொருளாளர்
ஏசுநேசன், ஆலய செயலாளர் உத்தமசீலன் உள்பட நிர்வாகிகள் கலந்து
கொண்டனர்.