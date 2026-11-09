கடைசி கட்ட தீபாவளி ஷாப்பிங்கால் திணறிய மாநகர்

ADDED : நவ 08, 2026 05:56 AM
ஈரோடு:நாடு
முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. பட்டாசு,
ஜவுளி, நகை, வீட்டு உபயோக பொருட்கள், பெண்களின் அழகு சாதன பொருட்கள்
வாங்க கடந்த சில தினங்களாகவே ஈரோடு மாநகரில் மக்கள் கூட்டம்
அதிகரித்து வந்தது.
நேற்று இறுதி நாள் ஷாப்பிங் செய்ய ஒரே நேரத்தில் ஜவுளி எடுக்க கடைவீதிகளில் குவிந்ததால் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
ஆர்.கே.வி.சாலை,
நேதாஜி சாலை, மணிக்கூண்டு, ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி, திருவேங்கடசாமி
வீதிகளில் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் மக்கள் தலையே காணப்பட்டது.
தீபாவளியை முன்னிட்டு சாலையோரமாக குறைந்த விலையில் சட்டை, சேலை, குழந்தைகளுக்கான துணிகள் குவித்து வைத்தும், வட
மாநில வியாபாரிகள் சிலர் கடை வீதிகளுக்குள் குழந்தைகளுக்கான ஆடைகளை கைகளில் சுமந்தபடி விற்பனை செய்தனர்.
இதுதவிர பெண்கள், குழந்தை
களுக்கான
அழகுசாதன பொருட்கள், வாட்ச், பெல்ட், காலணி என பல்வேறு கடைகள்
சாலையோரம் முளைத்திருந்தன. இதனையும் மக்கள் போட்டி போட்டு வாங்கி
சென்றனர்.
ஜவுளி கடைகள் மட்டுமின்றி பட்டாசு கடைகள் மற்றும் இனிப்பு
கடைகளிலும் கூட்டம் நிறைந்து காணப்பட்டது. பொருட்களை வாங்க
டூ-வீலர்கள், கார் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்கள் மக்கள் வந்ததால்
போக்கு
வரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
இதனால் நண்பகல், 11:30
மணியளவில் ப.செ.பார்க்கில் இருந்து மணிக்கூண்டு செல்லும் சாலை
மூடப்பட்டது. நடந்து செல்ல மட்டுமே மக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
கூட்ட நெரிசல், வாகன நெரிசலை சமாளிக்க முடியாமல் போலீசார், ஊர்காவல்
படையினர் திணறினர். மொத்தத்தில் கடைசிக்கட்ட வியாபாரத்தால், ஈரோடு
மாநகர் மக்கள் கடலில் மட்டுமின்றி, வாகன நெரிசலிலும் சிக்கி தவித்தது
என்றே கூறவேண்டும்.
கனி மார்க்கெட் ஜவுளி வியாபாரிகள் சாலை மறியல்
தீர்வு காணாத மாநகராட்சியால் தொடரும் அவலம்
ஈரோடு, நவ. 8
ஈரோடு
ப.செ.பார்க் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி கனி மார்க்கெட் வணிக
வளாகத்தில், 240 கடைகள் உள்ளன. நேற்று தீபாவளி இறுதிக்கட்ட
வியாபாரத்தை எதிர்பார்த்து, கனி மார்க்கெட் முன்புறம், சாலையோரம்
சிறு வியாபாரிகள் ஜவுளி கடை அமைத்தனர். கனி மார்க்கெட் வியாபாரிகள்
அவர்களை வேறிடங்களில் கடை போடக்கூறினர். அவர்கள் கண்டு
கொள்ளவில்லை.
இதனால் தங்கள் வியாபாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கனி
மார்க்கெட்
வியாபாரிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால்
ப.செ.பார்க்கில் இருந்து மணிக்கூண்டு செல்லும் சாலையில் போக்குவரத்து
நெரிசல்
ஏற்பட்டது. அவ்வழியே வந்த அரசு, தனியார் பஸ்கள் உள்ளிட்ட
வாகனங்களை சிறைபிடித்தனர். ஈரோடு டவுன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்
இளங்கோ தலைமையிலான போலீசார் சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இருதரப்பினரும் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கனி
மார்க்கெட் முன்புறம் இருந்த சாலையோர கடைகளை அகற்றுமாறு போலீசார்
கூறினர். அப்போது கடைகளை அகற்றி கொண்ட சாலையோர வியாபாரிகள்
போலீசார் சென்ற சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் கடை போட்டு கொண்டனர். சாலை
மறியல், 15 நிமிடங்கள் நீடித்தது.
கனி மார்க்கெட் வியாபாரிகள்
கூறியதாவது: ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே
தீபாவளி சமயத்தில் கனி
மார்க்கெட் முன்புற பகுதியில் சாலையோர
வியாபாரிகள் ஜவுளி கடை
போடுவதால் எங்கள் வியாபாரம்
பாதிக்கப்படுவதாக மாநகராட்சி
கமிஷனரிடம் மனு கொடுத்தோம்.
ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனால்
கடைக்கு வாடகை செலுத்தி வரும் எங்கள் வியாபாரம் பாதிக்கிறது. இனி
நாங்களும் கடைகளை காலி செய்து விட்டு சாலையோரம் கடைகளை அமைத்து கொள்ள
முடிவு
செய்துள்ளோம். எங்கள் கோரிக்கையை அரசு தரப்பு கேட்காமல்
சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு சாதகமாகவே உள்ளனர். இவ்வாறு அவர்கள்
கூறினர்.