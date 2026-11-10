மாநகர சாலைகள் தீபாவளியால் வெறிச்

ADDED : நவ 09, 2026 05:51 AM
ஈரோடு:தீபாவளி
பண்டிகையான நேற்று ஈரோடு மாநகரில் உள்ள பெரும்பாலான ஹோட்டல்கள்,
டீக்கடைகள் மூடப்பட்டன. அதுபோல் பெரும்பாலான கடைகளுக்கும்
விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. மாநகர கடை வீதிகளில் ஜவுளி கடை,
அழகு சாதன பொருட்கள், நகை கடைகள், ஸ்வீட் ஸ்டால் மட்டும்
திறந்திருந்தது.
தீபாவளியன்றும் ஜவுளி வாங்க பொதுமக்கள் வர
கூடும் என்பதால் நேதாஜி வீதி, மணிகூண்டு, ஆர்.கே.வி. சாலை உள்ளிட்ட
இடங்களில் சாலையோரங்களில் தற்காலிக ஜவுளி கடைகளை சாலையோர
வியாபாரிகள் அமைத்து இருந்தனர்.
ஈரோடு ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில்
நேற்று முன் தினம் வரை ஜவுளி எடுக்க பொதுமக்கள் அதிகளவில் குவிந்தனர்.
இதனால் டூவீலரில் செல்வது கூட சிரமமாக இருந்தது. ஆனால் நேற்று ஒரு
சில கடைகளை தவிர ஏனைய கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தது. இதேபோல்
மணிகூண்டு பகுதியிலும் குறைந்த அளவிலான மக்கள் நடமாட்டத்தையே காண
முடிந்தது. ஹோட்டல்கள், டீக்கடைகள் இல்லாததால் பொதுமக்கள் பலரும்
வேக, வேகமாக தங்கள் வேலையை முடித்து கொண்டு கிளம்பி சென்றனர்.
ஈரோடு
பொன் வீதி, அக்ரஹார வீதியில் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்து
காணப்பட்டது. கடைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன.