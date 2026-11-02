மகளிர் குழுக்களுக்கு ரூ.1,110 கோடி கடன் 3ல் பெருந்துறையில் முதல்வர் வழங்குகிறார்
மகளிர் குழுக்களுக்கு ரூ.1,110 கோடி கடன் 3ல் பெருந்துறையில் முதல்வர் வழங்குகிறார்
ADDED : நவ 01, 2026 06:25 AM
பெருந்துறை:வரும்,
3ல், பெருந்துறைக்கு வருகை தரும் முதல்வர் விஜய், மகளிர் சுயஉதவி
குழுக்களுக்கு, 1,110 கோடி ரூபாயில், வங்கி கடனுதவி வழங்குகிறார்.
ஈரோடு
மாவட்டம், பெருந்துறையில், வரும், 3ல், மகளிர் சுயஉதவி
குழுக்களுக்கு வங்கி கடனுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. அதில்,
முதல்வர் விஜய் பங்கேற்று, 13 மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 9,000 மகளிர்
சுயஉதவி குழுக்களுக்கு, 1,110 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வங்கி
கடனுதவிகளை வழங்குகிறார். மேலும், ஈரோடு மாவட்டத்தில் முடிவுற்ற
வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளையும் தொடங்கி வைக்கிறார்.
தொடர்ந்து,
பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், நபார்டு வங்கி மூலம், 12 பள்ளிகளில், 15
கோடியே, 97 லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள, 70 புதிய
வகுப்பறைகளை திறந்து வைக்கிறார். இதுபோல் பல்வேறு துறை சார்ந்த
முடிவுற்ற பணிகளையும் திறந்து வைத்தும், புதிய வளர்ச்சி
திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் வைக்கிறார். இதற்காக,
வரும், 3ல் சென்னையில் இருந்து தனி விமான மூலம் கோவை விமான
நிலையத்திற்கு முதல்வர் விஜய்
வருகிறார்.
அங்கிருந்து,
ஹெலிகாப்டர் மூலம், பெருந்துறை தனியார் பொறியியல் கல்லுாரி
வளாகத்துக்கு வரும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பிற்காக, 10 கிலோ மீட்டர் துாரத்திற்கு சாலையோரங்களில்,
இரும்பு தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்பாடுகளை
அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், விஜய் பாலாஜி செய்து
வருகின்றனர்.