ஆலை கழிவுநீரால் சுகாதார சீர்கேடு மீண்டும் கலெக்டர் பேச்சுவார்த்தை
ஆலை கழிவுநீரால் சுகாதார சீர்கேடு மீண்டும் கலெக்டர் பேச்சுவார்த்தை
ADDED : அக் 29, 2026 03:18 AM
பவானி: அம்மாபேட்டை யூனியன், பூனாட்சியில் தனியாருக்கு சொந்த-மான மரவள்ளி கிழங்கு மாவு உற்பத்தி மற்றும் எத்தனால் உற்-பத்தி செய்யும் ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த ஆலையிலி-ருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத ரசாயனக் கழிவுகள், அருகிலுள்ள சித்தார் ஓடையில் வெளியேற்றப்பட்டு வந்ததால், நிலத்தடி நீர் மாசடைந்து மக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. பூனாச்சியில் கடந்த 2ம் தேதி நடந்த கிராமசபை கூட்டத்தில், ஆலையை மூடக்கோரி தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் மக்கள் மனு அளித்தனர். இந்நிலையில், நத்தமேடு ஊராட்சி ஒன்றிய நடு-நிலைப்பள்ளி அருகே தடுப்பணையில், கழிவு
நீர் தேங்கியுள்ளதால், மாணவ, மாணவியர் பாதிக்கப்படுவதாக புகார் தெரிவித்து, பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப மறுத்து கடந்த 5ம் தேதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில், நேற்று ராமச்சந்திரா
புரம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளிக்கு குழந்தைகளை அனுப்-பாமல், பள்ளி வளாகத்தில் பெற்றோர் நேற்று காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், மாவட்ட கலெக்டர் கந்த-சாமி 2வது முறையாக நேற்று சென்று மக்களிடம் பேச்சுவார்த்-தையில் ஈடுபட்டார். ஈரோடு எஸ்.பி., கிரண் ஸ்ருதி, ஏ.டி.
எஸ்.பி., தங்கவேல் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
பொதுமக்கள் எழுத்துபூர்வமாக மனு அளித்தால், உரிய ஆய்வு நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பாக கலெக்டர் கந்தசாமி தெரிவித்தார். மேலும், சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை நேரில் சென்று பார்வையிட்டார். நிரந்தரத் தீர்வு ஏற்படும் வரை, குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப மாட்டோம் என பெற்றோர்
தெரிவித்தனர்.