/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/மருத்துவ அலுவலர்களுடன் கலெக்டர் ஆலோசனை
ADDED : அக் 16, 2026 06:54 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மருத்துவ துறை அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது.
கலெக்டர் கந்தசாமி தலைமை வகித்தார். மருத்துவ பணிகள் துணை இயக்குனர் (தொழுநோய்) குழு மூலம், 222 புதிய தொழுநோயாளிகள் கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சை தொடர்கிறது. இவர்களில், 52 பேருக்கு நுண்ணுயிர் கொல்லி எதிர்ப்புத்திறன் ஆய்வு சேவை, இரண்டாம் நிலை ஊனத்துக்கு மூன்று நபர்களுக்கு மறு சீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டதாத தெரிவித்தனர். சிறப்பாக செயல்பட்ட மருத்துவ அலுவலர்களுக்கு பரிசு, கேடயம் வழங்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் அருணா, துணை இயக்குனர்கள் ரமேஷ்பாபு, கோபாலகிருஷ்ணன், ரவீந்திரன், மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் வெங்கடேஷ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.