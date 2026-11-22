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வாரச்சந்தையை சுகாதாரமாக பராமரிக்க கலெக்டர் உத்தரவு
வாரச்சந்தையை சுகாதாரமாக பராமரிக்க கலெக்டர் உத்தரவு
ADDED : நவ 21, 2026 04:21 AM
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ஈரோடு:கொடுமுடி யூனியன் பகுதி, சென்னசமுத்திரம் டவுன் பஞ்., பகுதியில் கலெக்டர் கந்தசாமி வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார்.
சென்னசமுத்திரம்
டவுன் பஞ்., அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடுகளை
பார்வையிட்டு, குடிநீர் வினியோகம், சுகாதார பணிகள், சாலைப்புதுாரில்
செயல்படும் வாரச்சந்தை, சமுதாய கூடத்தை பார்வையிட்டு சுகாதாரமாக
பராமரிக்க கேட்டு கொண்டார். அங்கிருந்த பொதுமக்களிடம் குறைகளை
கேட்டறிந்தார்.கொடுமுடி யூனியன் சார்ந்த பிரச்னைகளுக்காக,
பொதுமக்களிடம் பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையை
ஆய்வு செய்து, அவர்களுக்கு உரிய பதிலும், நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ள
உத்தரவிட்டார்.
கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (வளர்ச்சி) ரமேஷ்கிருஷ்ணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.