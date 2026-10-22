/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/வரும் 12 முதல் 14 வரை காலேஜ் பஜார் ஏற்பாடு
ADDED : அக் 08, 2026 04:42 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்ட மகளிர் திட்டம் மூலம், மகளிர் குழு உற்பத்தி பொருட்களை காட்சிப்படுத்தி,
விற்பனை செய்யும் வகையில் வரும், 12 முதல், 14 வரை ஈரோடு,
நஞ்சனாபுரம், வேப்பம்பாளையம் கொங்கு கலை மற்றும் அறிவியல்
கல்லுாரியில், 'கல்லுாரி சந்தை' நடக்க உள்ளது.
கைவினை பொருட்கள், மண்
பாண்டங்கள், பவானி ஜமக்காளம், சென்னிமலை பெட்ஷீட், கைத்தறி சேலை,
காட்டன் சேலை, பட்டுப்புடவை, துண்டு, ஆயத்த ஆடைகள், பேன்சி பொருட்கள்,
சிறுதானிய உணவுகள், மஞ்சள், குண்டு வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை உட்பட
பல்வேறு பொருட்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்படுகின்றன.
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