பைக் - ஆட்டோ மோதல் கல்லுாரி மாணவன் பலி

ADDED : நவ 01, 2026 06:16 AM
ஈரோடு:ஈரோடு மாணிக்கம்பாளையம்,
சக்தி நகர், குணசேகரன் மகன் வசந்த் ராமசாமி,19. ஈரோட்டில் உள்ள
தனியார் கல்லுாரியில், பி.காம்., - சி.ஏ., முதலாம் ஆண்டு படித்தார்.
நேற்று முன் தினம் இரவு பல்சர் பைக்கில் தன் தம்பி நந்தகுமாருடன், ஈரோடு - சத்தி சாலையில் உள்ள ஒரு கடையில்பொருட்களை வாங்கி கொண்டு, ஈரோடு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.
ஈரோடு,
மாணிக்கம்பாளையத்தை சேர்ந்த மணி மகன் சங்கர்,29; சரக்கு ஆட்டோவை
ஈரோட்டில் இருந்த சித்தோடு நோக்கி ஓட்டி சென்றார். பாரதி நகர் அருகே
சென்ற போது, சரக்கு ஆட்டோவை திடீரென ஈரோடு நோக்கி திருப்பினார்.
பைக்கை ஓட்டி வந்த வசந்த் ராமசாமி, சரக்கு ஆட்டோவின் முன்புற
சக்கரத்தில் மோதி நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார்.
இதில் வசந்த்
ராமசாமியின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. 108 அவசரகால
ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து
செல்லப்பட்டார். அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள், ஏற்கனவே இறந்து
விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
ஈரோடு வீரப்பன்சத்திரம் போலீசார், சரக்கு ஆட்டோ டிரைவர் சங்கரிடம் விசாரிக்கின்றனர்.