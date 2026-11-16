அத்தியாவசிய பொருட்கள் இருப்பை கண்காணிக்க குழு; கலெக்டர் தகவல்
அத்தியாவசிய பொருட்கள் இருப்பை கண்காணிக்க குழு; கலெக்டர் தகவல்
ADDED : நவ 15, 2026 06:12 AM
ஈரோடு:அத்தியாவசிய
பொருட்களை குறிப்பிட்ட அளவில் மட்டுமே, இருப்பு வைக்க வேண்டும் என்று,
ஈரோடு கலெக்டர் கந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து
செய்திக்குறிப்பில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
அத்தியாவசிய
பொருட்கள் சட்டப்படி, துவரம் பருப்பு, உளுந்து, அரிசி, நெல், சர்க்கரை
உட்பட குறிப்பிட்ட பொருட்களின் இருப்பு வரம்பை அரசு
நிர்ணயித்துள்ளது. மாநிலத்தில் இவற்றின் விலையை கட்டுப்பாட்டில்
வைக்கவும், பதுக்கலை தவிர்க்கவும், பொது வினியோக திட்டத்தில்
ரேஷனில் தடையின்றி வழங்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
கடந்த,
13ம் தேதி முதல் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு துவரம் பருப்பு, உளுந்தம்
பருப்புக்கும், ஜன., 31 வரை அரிசி, நெல்லுக்கும் இந்த நடைமுறை அமலில்
இருக்கும். தனி நபர், நிறுவனங்கள் மொத்த வணிகர்கள் துவரம் பருப்பு,
உளுந்தம் பருப்பு தலா, 200 டன், அரிசி, நெல், 2,000 டன், சில்லறை
வணிகர்கள் முறையே, 5 மற்றும், 8 டன், என ஒவ்வொரு தரப்பினருக்கும்
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவற்றை வரும், 16க்குள் இருப்பு வரம்பை
சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். இவற்றை கண்காணிக்க மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்
தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் தங்கள் சொந்த
வேளாண் விளை பொருட்களை இருப்பு வைத்தல், விற்பனை செய்தலில் எவ்வித
பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. இதுபற்றிய புகாரை, 1967, 1800 425 5901,
ஈரோடு மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர், வட்ட வழங்கல் அலுவலரிடம்
தெரிவிக்கலாம். இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.