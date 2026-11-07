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பஞ்.,களில் சமூக தணிக்கை கிராமசபை நடத்த ஏற்பாடு

பஞ்.,களில் சமூக தணிக்கை கிராமசபை நடத்த ஏற்பாடு

ADDED : நவ 06, 2026 05:29 AM

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ADDED : நவ 06, 2026 05:29 AM

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ஈரோடு:ஈரோடு மாவட்டத்தில், 2026-27ம் ஆண்டுக்கான மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்ட செலவின, செயல்பாடுகளின் செலவினங்கள் மீதான சமூக தணிக்கை கடந்த, 2 முதல் டிச., 4 வரை பத்து சுற்றுகளாக நடக்க உள்ளது. சமூக தணிக்கை நிறைவுக்கு பின், ஒவ்வொரு பஞ்.,களிலும் சிறப்பு கிராமசபை கூட்டம் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் யூனியன் வாரியாக நடக்கும்.

இதன்படி அம்மாபேட்டை, கொளத்துப்பாளையம், நெய்தாளபுரம், கம்புளியம்பட்டி, காகம், கீழ்வாணி, இண்டியம்பாளையம், நஞ்சை புளியம்பட்டி, முடுக்கன்துறை, கடத்துார், நஞ்சை காளமங்கலம் பஞ்., ல் வரும், 6 லும், கன்னப்பள்ளி, கொந்தளம், தலமலை, குள்ளம்பாளையம், கனகபுரம், கூத்தம்பூண்டி, கோமாரபாளையம், ஓடையகவுண்டன்பாளையம், நல்லுார், குரட்டுபாளையம், பழமங்கலம் ஆகிய பஞ்.,களில் வரும், 13ல் கிராமசபை கூட்டம் நடக்கும்.

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