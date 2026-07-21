/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ சந்தையில் சட்ட விரோத கட்டண வசூல் என புகார்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:27 AM
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ஈரோடு; ஆதித்தமிழர் பேரவை மாநில கொள்கை பரப்பு செயலர் வீரகோபால், ஈரோடு கலெக்டர் அலுவ-லகத்தில், வழங்கிய மனுவில் கூறியதாவது:
சிவகிரி டவுன் பஞ்.,ல் வெள்ளிகிழமை தோறும் வாரச்சந்தை செயல்படும். அதே சந்தை திடலில் மாட்டுக்கறி, இறைச்சி கடை வைக்கப்படுகிறது. சந்தைக்கு கட்டணம் வசூலிக்க ஏலம் எடுத்த-வர்கள், கட்டணத்தைவிட பல மடங்கு தொகையை உயர்த்தி, சட்ட விரோதமாக வசூலிக்-கின்றனர். காய்கறி கடைக்கு, 70 ரூபாய் கட்டணம் பெறும் ஒப்பந்ததாரர், ஞாயிறு நடக்கும் சந்-தையில், 350 ரூபாய் வசூலிக்கிறார். கட்டண கழிப்-பிடத்தை ஒப்பந்ததாரர் பூட்டி வைத்து கொள்-வதால், பொது இடத்தை கழிப்பிடமாக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் வசூ-லிக்கப்பட வேண்டும். அல்லது ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரி-வித்துள்ளார்.