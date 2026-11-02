7 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் சப்ளை காசு கொடுத்து வாங்குவதாக புகார்
7 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் சப்ளை காசு கொடுத்து வாங்குவதாக புகார்
ADDED : நவ 01, 2026 06:28 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
மாநகராட்சி 4வது மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட, 56 வது வார்டில் திருப்பதி
கார்டன், பாண்டியன் நகர், ரெயின்போ கார்டன், பூங்கா நகர் உள்ளிட்ட
இடங்களில், 550 வீடுகள் உள்ளன. பாண்டியன் நகரில் மேல்நிலை குடிநீர்
தொட்டி மாநகராட்சியால் கட்டப்பட்டுள்ளது.
அங்கிருந்து அனைத்து
பகுதிக்கும் குடிநீர் சப்ளை செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு நாள் விட்டு ஒரு
நாள் ஊராட்சி கோட்டை குடிநீர் வினியோகிக்கப்படும் என்று மாநகராட்சி
நிர்வாகம் உறுதியளித்து இருந்தது. ஆனால் தற்போது, 5 முதல், 7
நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் குடிநீர் வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து
அப்பகுதியினர் கூறுகையில், 'இப்பகுதியில், 5 முதல், 7
நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் குடிநீர் வருகிறது. அதுவும் குறைந்த நேரமே
சப்ளையாகிறது. குழாய் உடைப்பு, சூரியம்பாளையத்தில் உள்ள மெயின்
குழாயில் உடைப்பு என தினமும் காரணம் கூறி வருகின்றனர். காசு கொடுத்து
குடிநீரை வாங்கி பயன்படுத்துகிறோம். குடிநீர் பிரச்னைக்கு நிரந்தர
தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.
வார்டு தி.மு.க.,
கவுன்சிலர் செந்தில் குமார் கூறியதாவது: சில வீதி மக்கள் மட்டுமே
டெபாசிட் தொகை செலுத்தி உள்ளனர். சில வீதிகளில் மக்கள் டெபாசிட் தொகை
செலுத்தவில்லை. 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் வழங்குவதாக
மாநகராட்சி தெரிவித்து இருந்தது. குடிநீர் பம்பிங் செய்வதற்கு
குறைந்த மின் அழுத்தம், மின் தடை போன்றவை பிரச்னையாக
உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.