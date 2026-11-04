முதல்வர் பெருந்துறை வருகையில் குழப்பமோ குழப்பம் பயனாளிகள் எண்ணிக்கை 600 லிருந்து 200 ஆக சுருங்கியது
முதல்வர் பெருந்துறை வருகையில் குழப்பமோ குழப்பம் பயனாளிகள் எண்ணிக்கை 600 லிருந்து 200 ஆக சுருங்கியது
ADDED : நவ 03, 2026 05:59 AM
ஈரோடு; பெருந்துறைக்கு முதல்வர் விஜய் இன்று வருகை புரியும் நிகழ்ச்சியில், ஆரம்பம் முதல் நிகழ்ச்சி இடம், பயனாளிகள் பட்டியல் சேகரிப்பு, எதில் பயணம் என்பதில் குளறுபடி மற்றும் குழப்பத்துடனே நடந்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் விரைவில் ஐந்து தொகுதி இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் நிலையில், இடைத்தேர்தல் நடக்கவுள்ள விராலிமலையில், விஜய் நேற்று பல்வேறு நிகழ்வுகளில் ஈடுபட்டார். இன்று ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை தொகுதியில், பெருந்துறையில் முதல்வர் நிகழ்ச்சி திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் பெருந்துறை நிகழ்ச்சி திட்டமிடலில் ஆரம்பம் முதலே குளறுபடியும், குழப்பம் தொடர்ந்தது.இதுபற்றி மூத்த அதிகாரி மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: பெருந்துறையில் நவ.,3ல் முதல்வர் விஜய் அரசு விழாவில் பங்கேற்பார் என முதல்வர் அலுவலகம் கடந்த, 23ம் தேதி மாலை அறிவித்தது. மறுநாளே மாவட்டத்தை சேர்ந்த வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தலைமையிலான அதிகாரிகள், பெருந்துறை அருகே கொங்கு பொறியியல் கல்லுாரி வளாகத்தை முடிவு செய்து ஆய்வு செய்தனர்.
ஹெலிபேடு தயார் செய்தல், நிகழ்ச்சிக்கு பின் காரில் செல்லும் வழித்தடம், அங்குள்ள ஆடிட்டோரியத்தில், பயனாளிகள், அதிகாரிகள், கட்சியினர் என, 800 பேர் வரை அமரவும், மற்ற பயனாளிகள், மற்றவர்கள் வெளி அரங்கிலும், சாமியானா பந்தலிலும் அமர வைக்க பணி நடந்தது. 13 மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 4,000 மகளிர் குழுவை சேர்ந்தவர்களில், 600 பேரை அமர வைத்து, நலத்திட்டம் பெற செய்ய திட்டமிட்டனர்.
இந்நிலையில் கடந்த, 1ல் முதல்வர் வருகை ஹெலிகாப்டருக்கு பதில் கார் என மாற்றப்பட்டது. பெருந்துறை சாலையில் கல்லுாரிக்கு வந்து விழாவில் கலந்து கொண்டுவிட்டு, மீண்டும் அதே வழியில் அல்லது பெருந்துறை ஆர்.எஸ்.சாலையில் செல்ல திட்டமிட்டனர். அந்த இருவழிகளும் குறுகலாக, கிராமங்கள், வயல், திறந்தவெளியாக உள்ளதால் பாதுகாப்பு குறைபாடு என தவிர்த்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை, பெருந்துறை காஞ்சிகோவில் சாலை, புறவழிச்சாலையை ஒட்டிய, லட்சுமி நாராயணா திருமண மண்டபத்துக்கு நிகழ்ச்சியை மாற்றினர். அங்கு, 200க்கும் குறைவான பயனாளிகளை அமர வைக்கவும், 150க்கும் உட்பட்ட அதிகாரிகள், கட்சியினர் அமர மற்றும் நிற்க செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர்.
புதிய இடத்துக்கு முதல்வர் காரில் ரோடு ஷோ முடித்து, காலை, 11:00 முதல் மதியம், 1:00 மணிக்குள் மண்டப நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு, அதே பகுதியில் ஒரு ரிசார்ட்டில் மதிய உணவு முடித்து, மீண்டும் காரில் கோவை செல்வது எளிது என பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர். ஆரம்பத்தில் ஈரோடு உட்பட கொங்கு மண்டலத்தில் ஓரிரு மாவட்டம் என தீர்மானித்து, 13 மாவட்டமாக தற்போது மாற்றி குழப்பத்துக்கு மேல் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி
உள்ளனர்.
இவ்வாறு கூறினர்.