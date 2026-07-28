சட்டவிரோத குடிநீர் இணைப்பு த.வெ.க., நிர்வாகி மீது காங்., கவுன்சிலர் புகார்
சட்டவிரோத குடிநீர் இணைப்பு த.வெ.க., நிர்வாகி மீது காங்., கவுன்சிலர் புகார்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:37 AM
காங்கேயம்; காங்கேயம் நகராட்சி, 10வது வார்டு காங்., கட்சி கவுன்சிலர் ஹேமலதா. காங்கேயம் நகராட்சி ஆணையரிடம் நேற்று அளித்த புகார் மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
எனது, 10வது வார்டுக்கு உட்பட்ட எல்.ஜி.ஜி.எஸ்., காலனி ஐயப்பன் கோயிலுக்கு அருகில், அப்பகுதிக்கு தேவையான உப்பு தண்ணீர் போர்வெல் பழுதடைந்திருந்து. குழாயை சொந்த செலவில் சரிசெய்த அப்பகுதி த.வெ.க., நிர்வாகி பாலசுப்பிரமணியம், நகராட்சி அனுமதியின்றி அவரது அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு குழாய் அமைத்-துள்ளார். இதை கேட்ட மக்களை தகாத வார்த்தை பேசியுள்ளார்.
மக்கள் தண்ணீருக்கு சிரமப்படும் நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளார். த.வெ.க., நிர்வாகி சட்டவி-ரோதமாக போட்டுக்கொண்ட குழாய் இணைப்பை துண்டிக்க வேண்டும். இவரது மற்ற வீடுகளுக்கு இதுபோன்ற குடிநீர் இணைப்பு அமைத்துள்ளாரா என ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.