/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/காங்கேயம்-தாராபுரம் ரோடு விரிவாக்கப்பணி நிறுத்தம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
காங்கேயம்-தாராபுரம் ரோடு விரிவாக்கப்பணி நிறுத்தம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
காங்கேயம்-தாராபுரம் ரோடு விரிவாக்கப்பணி நிறுத்தம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
ADDED : அக் 27, 2026 05:52 AM
அ நிறம் | அளவு
காங்கேயம்: காங்கேயம்-தாராபுரம் சாலை விரிவாக்கப்பணி தொடங்கி நடக்கிறது. ஓராண்டான நிலையிலும் பல இடங்களில் முறையாக முடிக்காமல் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக காங்-கேயம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரவுண்டானா பகு-தியில் இருந்து ஊதியூர் வரை, 15 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு ரோட்டின் ஒரு புறம் குழிதோண்டி பணி தொடங்கினர். இந்தப்பகுதி எப்போதும் போக்குவரத்து மிகுந்து காணப்படும். ஆனால் நீண்ட நாட்களியும் முடிவடையாத பணியால், வாகன ஓட்டிகள், மக்கள் சிரமத்துக்கு ஆளாகி-யுள்ளனர். இரவில் டூவீலரில் செல்லும் பலர் விபத்தில் சிக்குகின்றனர். அரசு பஸ்கள், லாரிகள் என ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்லும் சாலையில், பணிகளை மேலும் கிடப்பில் போடாமல், நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் விரைந்து முடிக்க, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.