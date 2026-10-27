தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/காங்கேயம்-தாராபுரம் ரோடு விரிவாக்கப்பணி நிறுத்தம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி

காங்கேயம்-தாராபுரம் ரோடு விரிவாக்கப்பணி நிறுத்தம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி

காங்கேயம்-தாராபுரம் ரோடு விரிவாக்கப்பணி நிறுத்தம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி

ADDED : அக் 27, 2026 05:52 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 27, 2026 05:52 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

காங்கேயம்: காங்கேயம்-தாராபுரம் சாலை விரிவாக்கப்பணி தொடங்கி நடக்கிறது. ஓராண்டான நிலையிலும் பல இடங்களில் முறையாக முடிக்காமல் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக காங்-கேயம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரவுண்டானா பகு-தியில் இருந்து ஊதியூர் வரை, 15 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு ரோட்டின் ஒரு புறம் குழிதோண்டி பணி தொடங்கினர். இந்தப்பகுதி எப்போதும் போக்குவரத்து மிகுந்து காணப்படும். ஆனால் நீண்ட நாட்களியும் முடிவடையாத பணியால், வாகன ஓட்டிகள், மக்கள் சிரமத்துக்கு ஆளாகி-யுள்ளனர். இரவில் டூவீலரில் செல்லும் பலர் விபத்தில் சிக்குகின்றனர். அரசு பஸ்கள், லாரிகள் என ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்லும் சாலையில், பணிகளை மேலும் கிடப்பில் போடாமல், நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் விரைந்து முடிக்க, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us