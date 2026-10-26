2 மரங்களை அகற்றியதால் சர்ச்சை

ADDED : அக் 25, 2026 07:03 AM
அந்தியூர்:ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் அடுத்த பருவாச்சியில், ஆதர்ஷ் கல்வி நிறுவன நிர்வாகத்துக்கு சொந்தமான விவசாய நிலம் உள்ளது. நிலத்தை ஒட்டி சாலையோரம் இரண்டு பெரிய மரங்கள் இருந்தன. இந்த மரங்கள் தங்களுக்குத்தான் சொந்தமானது என, நெடுஞ்சாலைத்துறையும், ஆதர்ஷ் கல்வி நிறுவனமும் கூறி வருகின்றன.
இந்நிலையில், நேற்று காலை ஆதர்ஷ் கல்வி நிறுவனம் சார்பில், பொக்லைன் இயந்திர உதவியுடன், சாலையோரம் இருந்த இரண்டு மரங்களை வேரோடு பிடுங்கினர். இதையறிந்த அப்பகுதி மக்கள், மாவட்ட கலெக்டர், பவானி வருவாய்த்துறை, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளுக்கு புகராளித்தனர். சொந்த நிலத்தில் இருந்த மரத்தை தான் அகற்றினோம் என, கல்வி நிறுவனம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மரங்களை அகற்றியது சர்ச்சையானதால், வருவாய்த்துறையினர் மூலம் நில அளவீடு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டர் கந்தசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். இதையடுத்து, நாளை சர்வேயர் மூலம் அளவீடு செய்யப்படவுள்ளது.
இதுகுறித்து, பவானி நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் பழனிவேல் கூறுகையில்,''சாலையோரம் உள்ள மரங்கள், யாருக்கு சொந்தமானது என்பதில் சந்தேகம் உள்ளது.
மரங்களை பிடுங்கியது சம்பந்தமாக, மாவட்ட கலெக்டருக்கு புகார் சென்றதால், அளவீடு செய்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளார். அளவீடு செய்ததற்கு பின்னர், நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சொந்தமான மரங்கள் என தெரியவந்தால், தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.