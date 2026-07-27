சிவகங்கை அரசரின் நிலதான செப்பு பட்டயம்; ஈரோட்டில் கண்டுபிடிப்பு
சிவகங்கை அரசரின் நிலதான செப்பு பட்டயம்; ஈரோட்டில் கண்டுபிடிப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:37 AM
ஈரோடு:சிவகங்கை அரசர் முத்துவடுகநாதர், காசிமடத்துக்கு வழங்கிய நில தான செப்பு பட்டயம் ஈரோட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரோடு வேளாளர் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லுாரியில், சுவடியியல் பயிலரங்கு நடந்தது. கல்லுாரி செயலாளர் சந்திரசேகர், கல்லுாரி முதல்வர் பார்வதி தொடங்கி வைத்தனர். வரலாற்று துறை தலைவர் கவிதா, வரலாற்று துறையில் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த செப்பு பட்டயத்தை உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சுவடியியல் துறை பேராசிரியர் தாமரை பாண்டியனிடம் வழங்கினார். பட்டயத்தை முனைவர்கள் சுசிலா, கங்கா, சுப்புதாய் கண்டறிந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து பேராசிரியர் தாமரை பாண்டியன் கூறியதாவது:
செப்பு பட்டயம் 23.5 செ.மீ நீளம், 19 செ.மீ அகலம் கொண்டது. இதில், 66 வரிகள் அமைந்துள்ளது. இறுதியில் இரண்டு வரி மட்டும் கிரந்த வரி வடிவத்தில் அமைந்துள்ளது. செப்பு பட்டயத்தை முத்துவடுகநாதர் வழங்கியுள்ளார். மதுரையை சேர்ந்த சொக்கநாத பிள்ளை மகன் சங்கர நாராயணன் செப்பு பட்டயத்தை வெட்டியுள்ளார். செப்பு பட்டயம் எழுதப்பட்ட காலம் கி.பி.1763.
முத்துவடுகநாதர் கி.பி.1749 முதல் 1772 வரை சிவகங்கை பகுதியை ஆட்சி செய்துள்ளார். முத்து வடுகநாதர் மனைவி வீரமங்கை வேலுநாச்சியார். கி.பி.1752ல் மதுரையை ஆண்ட விசயகுமார நாயக்கர் மீது ஆங்கிலேயர் படை தளபதி கோப் தலைமையில் போர் தொடுத்து கைப்பற்றினார். இதை அறிந்து முத்து வடுகநாதர் மதுரை மீது போர் தொடுத்து கேப்டன் கோப், அவர் படைகளை விரட்டி மீண்டும் விசயகுமார நாயக்கரை மதுரை மன்னராக பதவி அமர்த்தினார்.
1763ல் சிவகங்கை மீது போர் தொடுத்த கான்சாகிபுவையும் விரட்டியடித்ததாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆங்கிலேயர்கள் முத்துவடுகநாதரை போரில் வெற்றி பெற முடியாததால் சூழ்ச்சி செய்து பிடித்து துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்றதாக வரலாறு தெரிவிக்கிறது.
விசயகுமார சரிவர்ண பெரியவுடையார் தேவர் மகன் முத்துவடுகநாதர் சிவகங்கை சீமையை ஆண்டார். அப்போது தர்மபுர ஆதீனத்தின் குருவாக குமரகுருபர சம்பந்ததேசிகர் இருந்தார். அவரின் சீடர் குமரகுருபரத்தம்பிரான். இவர் காசியில் இருந்து வந்தார். அவரின் வேண்டுகோளை ஏற்று முத்துவடுகநாத பெரியவுடையார் தேவர், காசியில் ஒரு மடத்தை கட்டி கொடுத்தார்.
அம்மடத்துக்கு பிராமணபோசனம், மகேஸ்வர பூஜை, அன்னதானம் தொடர்ந்து நடக்கும் வகையில் நிலதானம் வழங்கியதாக செப்பு பட்டயம் குறிப்பிடுகிறது. காசிமடத்துக்கு பாண்டிய மண்டலத்தில் கருத்துகோட்டை நாட்டை சேர்ந்த துகவூர் கூற்றத்தில் உள்ள வள்ளைகுளம் கிராமத்தில் முத்துவடுகநாதர் நிலதானம் வழங்கியுள்ளார். பிறர் கொடுத்த தானத்தை காப்பது தான் கொடுக்கும் தானத்தை விட இரு மடங்கு புண்ணியத்தை தரும். பிறர்கொடுத்த தானத்தை அபகரிப்பதோ தான் கொடுத்த தானத்தை திரும்ப பெறுவதோ பெரும் பாவத்தை சேர்க்கும். இது நரகத்துக்கு வழிவகுக்கும் என செப்பு பட்டயம் குறிப்பிடுகிறது. இவ்வாறு கூறினார்.