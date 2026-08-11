காலை உணவு திட்ட பெயர் மாற்ற விவாதம் மாநகராட்சியில் கவுன்சிலர்கள் வாக்குவாதம்
காலை உணவு திட்ட பெயர் மாற்ற விவாதம் மாநகராட்சியில் கவுன்சிலர்கள் வாக்குவாதம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:24 AM
ஈரோடு: காலை உணவு திட்ட பெயர் மாற்றம் தொடர்பாக, ஈரோடு மாந-கராட்சியில், த.வெ.க.,-தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் இடையே வாக்கு-வாதம் ஏற்பட்டது.
ஈரோடு மாநகராட்சி கூட்டம் நேற்று நடந்தது. மேயர் நாகரத்-தினம் தலைமை வகித்தார். துணை மேயர் செல்வராஜ், கமிஷனர் அர்பித் ஜெயின் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.கூட்டத்தில் தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் பழனிசாமி, சசிகுமார், குமரவேல், தண்டபாணி. த.வெ.க., ஆதரவு காங்., கவுன்சிலர்கள் ரவி, சபுராமா மின்ஹாஜ் மற்றும் அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் தங்க-முத்து, ஜெகதீசன் ஆகியோர் பேசியதாவது:
வரிவசூல் நிலுவை வைத்து இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியல், கவுன்சிலர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. வரியை வசூலிக்க மேற்-கொண்ட நடவடிக்கை என்ன. சொத்து வரி அதிகமாக உள்ளது. வரி குறைப்பு செய்யாதது ஏன். பிற மாநகராட்சிகளில் வரி குறை-வாக உள்ளது. நிதியை காரணம் காட்டி வரியை உயர்த்தக் கூடாது.
வெண்டிபாளையத்தில், மாநகராட்சி குப்பை கிடங்கு இருப்-பதால் நிலத்தடி நீர் மஞ்சள் நிறமாக வருகிறது. இதனை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எங்களை அதிகாரிகள் மதிப்பது இல்லை. குடிநீர் பிரச்னை குறித்து பேசினால் சரி செய்வது இல்லை. மாநகராட்சியில் தண்ணீர் திறந்து விடுபவர்களுக்கு, 26 நாட்களுக்கு மட்டுமே சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. 5 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. எப்போது சரி செய்-யப்படும். குடிநீர் வினியோகத்தை சீரமைக்க, வீடுகளில் மீட்டர் பொருத்த வேண்டும். துாய்மை பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை உள்-ளது.
* அப்போது குறுக்கிட்ட மேயர் நாகரத்தினம், 'கவுன்சிலர்கள் சொல்வதை கேட்பதே இல்லை. இனிமேலா கேட்க போகி-றார்கள்,' என, அதிகாரிகளை பார்த்து கூறினார்.
இவ்வாறு கவுன்சிலர்கள் பேசினர்.
கமிஷனர் அர்பித் ஜெயின் பேசுகையில்,''மாநகராட்சியில், 6 வார்டுகளில் தண்ணீர் மீட்டர் பொருத்தும் பணி நடக்கிறது. பிற வார்டுகளிலும் விரைவில் மீட்டர் பொருத்தப்படும். பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்ட நிதி வர உள்ளது. நிதி கிடைத்து, பணிகள் நிறைவு பெறும் போது சீரான குடிநீர் அனைத்து வார்டு
களுக்கும் கிடைக்கும்,'' என்றார்.
* விஜய் முதல்வராக பதவியேற்று, 80 நாட்கள் ஆகிறது. தமிழ-கத்தில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் பலாத்காரம் உள்ளிட்ட நிகழ்வு தொடர்கிறது. இதற்கு கண்டனம் தெரிவிப்பதாக தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் பேசினர்.
பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்படும் காலை உணவு திட்டத்தின் பெயரை, த.வெ.க., அரசு மாற்றியதற்கு பதிலாக, திட்டத்தை மேம்படுத்தலாம் என தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் தமிழ்பிரியன், நந்த-கோபு விமர்சனம் செய்தனர்.
இதற்கு த.வெ.க., ஆதரவு அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் ஜெகதீசன், தங்கவேல் மற்றும் காங்., கவுன்சிலர் ரவி எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் இரு தரப்பினரிடையே சிறிது நேரம் வாக்கு
வாதம் ஏற்பட்டது. பின்னர் கவுன்சிலர்கள் அமைதியாகினர்.