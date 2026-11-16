/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/குழந்தைகள் மையத்தில் ஆலோசனை கூடம் திறப்பு
ADDED : நவ 15, 2026 06:12 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் செயல்படும், குழந்தைகள் உதவி மையத்தில்,
ஆலோசனை கூடம் அமைக்கப்பட்டது. கலெக்டர் கந்தசாமி திறந்து வைத்தார்.
இவர்களது
உதவியை, 1098 என்ற இலவச அழைப்பு எண்ணில் பெறலாம். இம்மையத்தின் மூலம்
பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு தேவைப்படும் குழந்தைகள், குழந்தை திருமணம்,
பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்படும் குழந்தை கள், பள்ளி
இடைநிற்றல் குழந்தை, குழந்தை தொழிலாளர், உடல் மற்றும் மன ரீதியாக
பாதிக்கப்படும் குழந்தைகள், காணாமல் போன குழந்தைகள்
உள்ளிட்டோருக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உதவிகள் பெறலாம்.
இங்கு
கவுன்சிலிங் சேவைக்கு அழைப்பு வரப்படும் சிறுவர், சிறுமியருக்கு,
ஆலோசனை வழங்க அறை அமைந்துள்ளது. நிகழ்வில் மாவட்ட குழந்தைகள்
பாதுகாப்பு அலுவலர் உமா மகேஸ்வரி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.