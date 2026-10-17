கிரெடாய் விற்பனை கண்காட்சி இன்று துவக்கம்

ADDED : அக் 17, 2026 07:07 AM
ஈரோடு:கிரடொய் அமைப்பு மூலம் வீடு, வீட்டுமனை, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் மாபெரும் விற்பனை கண்காட்சி ஈரோட்டில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.
இந்த
அமைப்பு சார்பில் ஈரோடு மாநகரில் மூன்றாவது ஆண்டாக பெருந்துறை
சாலையில் உள்ள பரிமளம் மகாலில் இன்று, நாளை நடக்கிறது. சங்கத்தின்
மாநில இணை செயலாளர் சதாசிவம் கண்காட்சி குறித்து கூறியதாவது:
கண்காட்சியில்,
40க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஈரோடு மற்றும் கோவை
மாவட்டத்தில் உள்ள முன்னணி நிறுவனங்கள் பங்கேற்க உள்ளன.
அமைச்சர்கள் அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், ராஜ்குமார், விஜய் பாலாஜி,
லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஆனந்தமோகன், சண்முகன்
கண்காட்சியை தொடங்கி வைக்கின்றனர். சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழ்நாடு
கிரெடாய் தலைவர் ஹபீப் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர். இங்கு வீடு,
வீட்டு மனைகள் முன்பதிவு செய்பவர்
களுக்கு சிறப்பு சலுகை
அளிக்கப்பட உள்ளது. இரண்டு நாட்களும் காலை, 10:00 மணி முதல் இரவு, 8:00
மணி வரை நடைபெற உள்ளது. அனுமதி இலவசம். இவ்வாறு கூறினார். அப்போது
ஈரோடு கிரெடாய் தலைவர் குமரேசன், செயலாளர் ராஜன், பொருளாளர்
ஈஸ்வரமூர்த்தி, கண்காட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஜெயபிரசாத்,
அருணாச்சலம், ஈஸ்வரன் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர்.