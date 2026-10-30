/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ நகர கூட்டுறவு வங்கியில் கடன் மேளா சிறப்பு முகாம்
ADDED : அக் 29, 2026 01:20 AM
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கோபி: கோபி நகர கூட்டுறவு வங்கியில், துணைப்பதிவாளர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குனர் பரிமளா தலைமையில், கடன் மேளா சிறப்பு முகாம் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
முகாமில் வீட்டு வசதிக்கடன், வியாபார கடன், சிறு வணிக கடன், சுய தொழில் கடன், மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கு கடன் என, 10 பேருக்கு வழங்கப்பட்டது. வங்கி பொதுமேலாளர் பூங்கோதை, மகளிர் திட்ட வட்டார மேலாளர் இந்திரா, சமுதாய அமைப்பாளர்கள் கவுரி, ஈஸ்வரமூர்த்தி, வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் சசிகலா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.