தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ நகர கூட்டுறவு வங்கியில் கடன் மேளா சிறப்பு முகாம்

நகர கூட்டுறவு வங்கியில் கடன் மேளா சிறப்பு முகாம்

நகர கூட்டுறவு வங்கியில் கடன் மேளா சிறப்பு முகாம்

ADDED : அக் 29, 2026 01:20 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 29, 2026 01:20 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கோபி: கோபி நகர கூட்டுறவு வங்கியில், துணைப்பதிவாளர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குனர் பரிமளா தலைமையில், கடன் மேளா சிறப்பு முகாம் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.

முகாமில் வீட்டு வசதிக்கடன், வியாபார கடன், சிறு வணிக கடன், சுய தொழில் கடன், மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கு கடன் என, 10 பேருக்கு வழங்கப்பட்டது. வங்கி பொதுமேலாளர் பூங்கோதை, மகளிர் திட்ட வட்டார மேலாளர் இந்திரா, சமுதாய அமைப்பாளர்கள் கவுரி, ஈஸ்வரமூர்த்தி, வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் சசிகலா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us