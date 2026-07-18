'அரசு அறிவிப்பின்படி பயிர் கடன் தள்ளுபடி'

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:22 AM
ஈரோடு:ஈரோட்டில் வேளாண் குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் கந்தசாமி தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
கூட்ட விவாதம் வருமாறு:
தமிழ்நாடு
விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட செயலர் முனுசாமி: ஆவினில் கால்நடை டாக்டர்கள்
இல்லாததால், மாடுகளுக்கு சிகிச்சை, காப்பீடு செய்ய முடியவில்லை.
சத்தியமங்கலம் பசுவனாபுரம் பகுதியில் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடம்
அமைத்து விளை பொருட்களை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும்.
கரும்பு
விவசாயிகள் சங்கம் குப்புசாமி: கோபி, கவுந்தப்பாடி பகுதியில்
இயற்கை வேளாண்மை முறையில் பயிர் செய்கிறோம். கூடுதல் செலவாகியும், அதனை
விற்கவும், ஏற்றுமதிக்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரவில்லை.
தமிழ்நாடு
சிறு, குறு விவசாயிகள் சங்கம் சுதந்திரராசு: பெருந்துறை,
புங்கம்பாடி பகுதியில் பயிர்களை மான்கள் சேதப்படுத்துவதை தடுக்க
வேண்டும். தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி பயிர் கடனை தள்ளுபடி செய்து,
புதிய கடன் தர வேண்டும்.
நீர் வளத்துறை செயற்பொறியாளர்
பாலமுருகன்: காளிங்கராயனில் கடந்த, 14ல் நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து விவசாயிகள் கோரிக்கைப்படி, நீர் இருப்பு, கலெக்டர் உட்பட
அரசு வழிகாட்டுதல்படி நீர் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கால்நடை
துறை அதிகாரிகள்: ஆவினில் கால்நடை டாக்டர் பற்றாக்குறை என்றால்,
அருகே உள்ள கால்நடை துறை டாக்டர்களை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஆவினில்
பேசுகிறோம்.
வனத்துறை அதிகாரிகள்: அரச்சலுார், புங்கம்பாடி, வாவிக்கடை பகுதியில் மான் தொல்லை என கூறினார்கள்.அவற்றை
கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். புஞ்சை
புளியம்பட்டி அருகே மாராயம்பாளையம் பகுதியில் சிறுத்தை நடமாட்டம்
உள்ளதாகவும், கன்றை கடித்து தின்ற புகார் உள்ளது. கூடுதலாக
கண்காணித்து சிறுத்தையை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கூட்டுறவு
மண்டல இணை பதிவாளர் கந்தராஜா: பயிர் கடன் தள்ளுபடி என்பது அரசின்
கொள்கை முடிவு. அரசின் வழிகாட்டுதல்படி அப்பணி செய்யப்படும். பிற
விவசாயிகள் தங்கள் கடனை திரும்ப செலுத்தும்போது, புதிய பயிர் கடனை
பெறலாம்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.