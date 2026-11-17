பயிர்கடன் தள்ளுபடி பெற்றவர்கள் வட்டியை நேர் செய்ய யோசனை
பயிர்கடன் தள்ளுபடி பெற்றவர்கள் வட்டியை நேர் செய்ய யோசனை
ADDED : நவ 16, 2026 06:38 AM
ஈரோடு:ஈரோடு கலெக்டர் கந்தசாமி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழக
அரசின் பயிர் கடன் தள்ளுபடிக்கு, தகுதியான பயிர் கடன்களுக்கான
காலவரையறை, 2025 மே, 1 முதல், 2026 பிப்., 28 வரை என்பதில் இருந்து,
கடந்த மார்ச், 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. தகுதியான
விவசாயிகளுக்கு, 75,000 ரூபாய் வரை தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
கடந்த ஜூன், 19 க்கு முன் கடன் தொகையை நிலுவை இன்றி செலுத்திய
விவசாயிகளுக்கு தள்ளுபடி
வழங்கப்படுகிறது.
ஒரே
விவசாயி, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்களில்
அல்லது ஒரே சங்கத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பயிர் கடன்
பெற்றிருந்தால், அதிகபட்ச தள்ளுபடிக்கு தகுதி பெறும் ஒரு
கடனுக்கான தள்ளுபடி வழங்கப்படும். ஒரே குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கும்
மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் கடன் பெற்றிருந்தாலும் இம்முறையே
கடைபிடிக்கப்படும்.
கடந்த நவ., 6க்கு முன் தவணை தவறி, பகுதி
தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள், தங்கள் கடன்களை வரும், 30க்குள்
நிலுவையின்றி நேர் செய்தால் மட்டுமே, கடன்களுக்கு உரிய தள்ளுபடி
தொகை, 75,000 ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டு, வட்டியை அரசே செலுத்தும்.
இதேபோல் கடந்த, 7 முதல் வரும், 30 வரை தவணை தேதி வரும் கடன்களுக்கு,
பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள், தங்கள் கடன்களை வரும், 30ம் தேதி
நிலுவையின்றி நேர் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.