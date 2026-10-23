பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம் உயர்வு நீர்தேக்க பகுதியில் மூழ்கிய பயிர்கள்
பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம் உயர்வு நீர்தேக்க பகுதியில் மூழ்கிய பயிர்கள்
ADDED : அக் 22, 2026 06:49 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி:பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால், நீர்தேக்க பகுதியை ஒட்டி, சாகுபடி செய்யப்பட்ட பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கின.
பவானிசாகர் அணையின் நீர் தேக்க பகுதிகளில், நீர் குறையும் காலங்களில் நீர்வளத்துறைக்கு சொந்தமான நிலத்தில், அவரை, தட்டைப்பயிர், பூசணி உள்ளிட்ட மானாவாரி பயிர்கள் பயிரிட அப்பகுதியினருக்கு, நீர்வளத்துறை அனுமதி அளித்து வந்தது. ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அனுமதி இல்லை. ஆனாலும், முன்பு அனுமதி பெற்றவர்கள் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். மானாவாரி பயிர் செய்வதற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிலர், வாழை உள்ளிட்ட பயிர்கள் சாகுபடி செய்வது தொடர்ச்சியாக நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக நீலகிரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கன மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்துள்ளது. அணை நீர்மட்டம் தற்போது, 61 அடியை எட்டியுள்ளது. அணை நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால், நீர் தேக்கப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள சித்தன்குட்டை, சுஜ்ஜில்குட்டை, கன்ராமொக்கை மற்றும் ஜெ.ஜெ.,நகர் பகுதியில் உள்ள நிலங்கள் நீரில் மூழ்க துவங்கியுள்ளன. இதனால் அவரை, தட்டைப்பயிர், பூசணி உள்ளிட்டவை நீரில் மூழ்கியது. இதனால், விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.