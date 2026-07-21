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பிறந்த ஒரே நாளில் பெண் குழந்தையை கொலை செய்த கொடூர பாட்டி கைது

பிறந்த ஒரே நாளில் பெண் குழந்தையை கொலை செய்த கொடூர பாட்டி கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:34 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:34 AM

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பவானி; பிறந்த ஒரு நாளில் மருத்துவமனையிலேயே, பெண் குழந்தையை கொன்ற பாட்டியை, பவானி போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஈரோடு மாவட்டம் பவானி தேவாபுரத்தில், அசோக் கிருஷ்ணா மருத்துவமனை உள்ளது. மருத்துவ தம்பதியான நடராஜன், ஜோதி, மருத்-துவமனையை நடத்தி வருகின்றனர். சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி, காட்டுவளவை சேர்ந்த செல்வகுமார் மனைவி பிரியதர்ஷினி, 25; நிறை-மாத கர்ப்பிணியான இவருக்கு, பிரசவ வலி ஏற்-பட்டு கடந்த, 17ம் தேதி இரவு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்ந்தார். மறுநாள் அதிகாலை அறுவை சிகிச்சையில் பெண் குழந்தை பிறந்தது. இந்நிலையில் குழந்தை பேச்சு, மூச்சின்றி கிடந்-ததால், நர்சுகள், டாக்டர் நடராஜனிடம் காட்டினர். குழந்தையின் கழுத்தில் ரத்தக்காயம் இருந்-ததால், அருகிலுள்ள குழந்தை நல மருத்துவர் மருத்துவமனைக்கு குழந்தையை அனுப்பி வைத்தார். பரிசோதனையில் குழந்தை இறந்து விட்டது தெரிந்தது. இதுகுறித்து டாக்டர் நட-ராஜன், பவானி போலீசில் புகார் செய்தார்.பெருந்துறை அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்து-வமனையில் நடந்த உடற்கூறு பரிசோதனையில், கழுத்தை நெறித்து குழந்தை கொலை செய்யப்-பட்டது தெரியவந்தது.

இதனால் சந்தேகமடைந்த போலீசார், குழந்-தையின் பாட்டி தங்கமணியிடம், 47, சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் விசாரித்தனர். பிரியதர்ஷினிக்கு ஏற்கனவே, நான்கு வயதில் பெண் குழந்தை உள்-ளது. மீண்டும் கர்ப்பமான நிலையில், ஆண் குழந்தை பிறக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. மேலும் மருமகன் செல்வகுமாருக்கு, 31, குடிபோதை பழக்கம் உள்ளது. இதனால் மகள் இரண்டு பெண் குழந்தைகளை வளர்க்க கஷ்டப்படுவார் என்று கருதி, குழந்தையை கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்தது ஒப்புக்கொண்டார். இதை தொடர்ந்து பவானி போலீசார், தங்கமணியை கைது செய்-தனர்.

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