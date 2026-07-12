21 பவுன் நகை திருட்டு வழக்கில் 2 பேரிடம் கஸ்டடி விசாரணை
21 பவுன் நகை திருட்டு வழக்கில் 2 பேரிடம் கஸ்டடி விசாரணை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:44 AM
ஈரோடு:ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் சுப்பையன் வீதியை சேர்ந்தவர் செல்வ ராஜ், 68; ஆயில் மில் பேக்கிங் கான்ட்ராக்டர். கடந்த மாதம், 13ம் தேதி இவரது வீட்டில், 21 பவுன் நகை திருட்டு போனது.
கருங்கல்பாளையம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். செல்வராஜ் வீட்டின் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் மாரியம்மாள், 24, பிரியா, 34, ஆகியோரை கைது செய்து, 10.32 லட்சம் ரூபாயை கைப்பற்றினர். இவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், திருட்டுக்கு மூளையாக ஈரோடு சூரம்பட்டி பூபாலன், 19; மொடக்குறிச்சி சின்னியம்பாளையம் யோகேஸ்வரன், 25, செயல்பட்டதும், இருவரும் வேறு ஒரு திருட்டு வழக்கில், சேலம் போலீசாரால் கைது செய்து, சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டதும் தெரிய வந்தது.இருவரையும் கஸ்டடி எடுத்து விசாரிக்க கருங்கல்பாளையம் போலீசார், ஈரோடு குற்றவியல் நீதிமன்ற எண்-1ல் அனுமதி கேட்டனர். மூன்று நாள் விசாரணை நடத்த அனுமதி கிடைத்தது. இருவரையும் கஸ்டடி எடுத்து விசாரித்த போலீசார், திருடிய நகையை விற்ற பெங்களூர் கடைக்கு அழைத்து சென்று விசாரிக்க உள்ளனர். 13ம் தேதி மாலை கஸ்டடி முடிந்து, சேலம் மத்திய சிறையில் இருவரும் அடைக்கப்படுவர் என்றும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.