/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/கார் மோதியதில் கம்பம் சேதம் மின் தடையால் மக்கள் மறியல்
கார் மோதியதில் கம்பம் சேதம் மின் தடையால் மக்கள் மறியல்
கார் மோதியதில் கம்பம் சேதம் மின் தடையால் மக்கள் மறியல்
ADDED : நவ 08, 2026 06:01 AM
அ நிறம் | அளவு
அந்தியூர்:அந்தியூர்
அருகே கோவிலுார் குன்னிக்காட்டில் சாலையோரம் இருந்த மின் கம்பம்
மீது, நேற்று முன்தினம் இரவு கார் மோதியது. இதில் கம்பம் உடைந்து
சேதமடைந்ததால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது.
சேதமடைந்த கம்பத்தை
சரி செய்ய மின்வாரிய அதிகாரிகள் நேற்று மதியம் வரை வரவில்லை. இதனால்
ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதியை சேர்ந்த, 20க்கும் மேற்பட்ட மக்கள்,
கோவிலுார் பஸ் நிறுத்தத்தில், 3:00 மணிக்கு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். வெள்ளித்திருப்பூர்
போலீசார் மற்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் மக்களிடம்
பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். மின் கம்பத்தை சரி செய்து
நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறவே, மறியலை கைவிட்டனர். ஆனாலும் சாலை
மறியலால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.