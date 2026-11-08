தொழுநோய் கண்டறிய டிச., 18ல் முகாம் ஏற்பாடு அறிகுறி தென்படுவோர் சிகிச்சை பெற யோசனை
தொழுநோய் கண்டறிய டிச., 18ல் முகாம் ஏற்பாடு அறிகுறி தென்படுவோர் சிகிச்சை பெற யோசனை
ADDED : நவ 06, 2026 05:28 AM
ஈரோடு:மத்திய,
மாநில அரசுகள் வரும், 2027 - 30ம் ஆண்டுக்குள், தொழுநோய் பரவலை
முற்றிலும் ஒழிக்க பல்வேறு நடவடிக்கை மேற்கொள்கிறது. ஈரோடு
மாவட்டம் முழுவதும் அனைத்து வட்டாரங்களிலும் தொழுநோய்
கண்டுபிடிப்பு முகாம் வரும் டிச., 18 ல் நடக்க உள்ளது.
முன்கள
பணியாளர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள் காலை, 6:30 முதல், 10:00 மணி வரை
வீடு வீடாக சென்று, ஆண்களை ஆண் முன் களப்பணியாளர்களும், பெண்களை
பெண் முன் களப்பணியாளர்களும் தொழுநோய் பரிசோதனை செய்து,
சந்தேகப்படும் நபர்களை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு
பரிந்துரைப்பர்.
தோலில் சிவந்த, வெளிர்த்த உணர்ச்சியற்ற தேமல்,
தோல் தடித்து காணுதல், தோல் பளபளப்பாக, எண்ணெய் பூசியதுபோல
இருத்தல், தோலின் மேல் சிறு முடிச்சு போன்ற கட்டிகள், உணர்ச்சியற்ற
தேமலில் முடி உதிர்தல், கண் இமைகள் மூட முடியாத நிலை, கண்களில் புண்கள்,
கருவிழியில் வெண்மை இருத்தல், மூக்கு சப்பையாக இருத்தல், காது மடல்
தடித்திருத்தல், கை விரல்கள் மடங்கி இருத்தல், கை, கால் பாதங்களில் புண்
இருத்தல், கை, கால் பாதம் - தளர்ச்சி, ஒரு கால் பாதத்தில் மட்டும் பனி
வெடிப்பு, வீக்கம் இல்லாத மூட்டுவலி உட்பட பல்வேறு அறிகுறிகள்
காணப்படும்.
இந்த அறிகுறி உள்ளோர், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்,
அரசு மருத்துவமனைகளில் பரிசோதனை செய்து, நோயின் தன்மைக்கு ஏற்ப,
ஓராண்டு வரை முழு சிகிச்சை பெறலாம். புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்படும்
தொழுநோயாளிகளின் உடன் இருப்பவர்கள், அருகில் வசிப்போர், உடன் பணி
புரிவோருக்கு, தொழுநோய் தடுப்பு மருந்து வழங்கப்படும். இதனால்
மற்றவர்களுக்கு தொழுநோய் பரவாமல் தடுக்கலாம்.