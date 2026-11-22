/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/தீபம் குறித்த தீர்ப்பு: இனிப்பு வழங்கிய இந்து முன்னணி
தீபம் குறித்த தீர்ப்பு: இனிப்பு வழங்கிய இந்து முன்னணி
தீபம் குறித்த தீர்ப்பு: இனிப்பு வழங்கிய இந்து முன்னணி
ADDED : நவ 21, 2026 04:27 AM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு,:திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்ற அனுமதி வேண்டி, ஈரோடு கள்ளுக்கடைமேடு பத்ரகாளி அம்மன் கோவிலில், இந்து முன்னணி சார்பில் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்தனர்.
இந்து
முன்னணி மாவட்ட பொதுச் செயலர் கார்த்திக் தலைமையில் பதாகைகள் ஏந்தி,
பிரார்த்தனை செய்தனர். இந்நிலையில், நேற்று மாலை திருப்பரங்குன்றம்
மலை மீது தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கிய உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை
வரவேற்று, மீனாட்சிசுந்தரனார் சாலையில் உள்ள பெரிய மாரியம்மன்
கோவில் முன், இந்து முன்னணியினர் சார்பில் பொதுமக்கள்,
பக்தர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினர்.