பயிர் கடன் தள்ளுபடியை உயர்த்த கோரிக்கை

ADDED : நவ 09, 2026 05:50 AM
ஈரோடு:கூட்டுறவு
சங்கங்களில் பயிர் கடன், 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரை தள்ளுபடி செய்யப்படும்
என்று, தமிழக அரசு நேற்று முன்தினம் அறிவித்திருந்தது. இதை ஒரு லட்சமாக
உயர்த்த, 50க்கும் மேற்பட்ட விவசாய சங்கங்கள் இணைந்த கூட்டமைப்பு
வலியுறுத்தியுள்ளது.
இ து தொடர்பாக கூட்டமைப்பினர் வெளியிட்டுள்ள
செய்திக்குறிப்பு: தமிழக முதல்வர் விஜய், தேர்தல் நேரத்தில்
விவசாயிகளுக்கு அளித்த வாக்குறுதிப்படி கூட்டுறவு பயிர் கடன்களை
தள்ளுபடி செய்யக்கோரி, ஐந்து மாதமாக தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு விவசாய
சங்கத்தினர், விவசாயிகள் போராடினர்.
இதில் முதற்கட்டமாக, 2,000 கோடி ரூபாய்
தள்ளுபடி அறிவிக்கப்ட்டது. பின் விவசாயிகளின் தொடர் போராட்டத்தால், 6,400
கோடி ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டது. தற்போது நான்காவது முறையாக, 75 ஆயிரம்
ரூபாய் கூட்டுறவு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்வதாக தமிழக அரசு
அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, 11 மாத கால கட்டத்திற்குள் உள்ளவர்களுக்கு
வட்டி, அபராத வட்டி ஆகியவற்றை அரசு ஏற்கும். 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கீழ்
ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு சலுகை, குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு
மட்டும் அதிகபட்ச கடன் தொகை தள்ளுபடி என நிபந்தனை
விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நான்காம் கட்ட அறிவிப்புக்கு
கூட்டமைப்பு சார்பில் வரவேற்பு இல்லை. இந்த கடன் திட்டத்தை
மறுபரிசீலனை செய்து நிலுவையில் உள்ள அனைத்து கடன்களுக்கும், எவ்வித
பாகுபாடு மற்றும் நிபந்தனையின்றி, குறைந்தபட்சம் ஒரு லட்சம் ரூபாயாக
உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.