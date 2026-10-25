/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/தேர்தல் ஆணையரை நீக்ககோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 24, 2026 06:09 AM
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ஈரோடு:தீவிர
வாக்காளர் சிறப்பு திருத்தம் என்ற பெயரில், 13 கோடி பேர்
நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்கள் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள்.
குறிப்பிட்ட கட்சிகளுக்கு சாதகமாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை
என்றும், இதற்கு காரணமான இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார்
பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, சி.ஐ.டி.யு., - இந்திய மாணவர்
சங்கம், டி.ஒய்.எப்.ஐ., - விவசாயிகள் சங்கம், விவசாய தொழிலாளர்கள்
சங்கம் சார்பில் வீரப்பன்சத்திரத்தில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட செயலர் மாரப்பன் தலைமையில் பலர் கலந்து கொண்டனர்.